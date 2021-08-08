Поп-арт выставка открылась в барнаульском торговом центре

В Барнауле в ТЦ «Весна» открылась позитивная выставка художницы Марии Худобиной.

Мария — художник-любитель, что не мешает ей участвовать во многих городских выставках и выставлять свои работы в галереях наравне с профессионалами.

В основном она работает в стилях поп-арт и абстракционизм. Яркие краски, необычные пейзажи, смелые сюжеты поднимут настроение всем любителям искусства, уверены представители ТЦ.

«Работы несут в себе настоящий заряд счастья и любви ко всему миру. Приходите и вдохновитесь работами художника, пишущего счастье!», — говорят они.

Выставка расположена на втором этаже здания. Вход свободный.