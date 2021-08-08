Барнаул 23°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Поп-арт выставка открылась в барнаульском торговом центре

В Барнауле в ТЦ «Весна» открылась позитивная выставка художницы Марии Худобиной.

В ТЦ "Весна" работает выставка художницы Марии Худобиной
В ТЦ "Весна" работает выставка художницы Марии Худобиной
ТЦ "Весна"

Мария — художник-любитель, что не мешает ей участвовать во многих городских выставках и выставлять свои работы в галереях наравне с профессионалами.

В основном она работает в стилях поп-арт и абстракционизм. Яркие краски, необычные пейзажи, смелые сюжеты поднимут настроение всем любителям искусства, уверены представители ТЦ.

«Работы несут в себе настоящий заряд счастья и любви ко всему миру. Приходите и вдохновитесь работами художника, пишущего счастье!», — говорят они.

Выставка расположена на втором этаже здания. Вход свободный.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене