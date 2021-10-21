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Барнаульцев зовут на обход с искусствоведом современной выставки — что там можно будет увидеть

23 октября в галерее «Республика ИЗО» пройдет обход выставки работ современных художников «Собрание» вместе с искусствоведом Михаилом Чуриловым.

Выставка "Собрание" в галерее "Республика ИЗО", октябрь 2021 год
Выставка "Собрание" в галерее "Республика ИЗО", октябрь 2021 год
altapress.ru

«Собрание» — это ежегодная выставка барнаульской галереи «Республика ИЗО». Принять участие в ней могут молодые авторы до 35 лет. Главное условие — все они не должны состоять в Союзе художников.

«Собрание» дает возможность молодых и неизвестным художникам показать свое искусство на широкую аудиторию — а затем, возможно, устроить и персональную выставку.

В этом году для выставки удалось собрать около 400 картин самых разных жанров и техник — от классических живописи и графики до авторских кукол и скульптур из металла.

Выставка &quot;Собрание&quot; в галерее &quot;Республика ИЗО&quot;, октябрь 2021 год
Выставка «Собрание» в галерее «Республика ИЗО», октябрь 2021 год
altapress.ru

Искусствовед Михаил Чурилов расскажет, что происходит с современным искусством сегодня, какие работы и художники заслуживают особого внимания и ответит на интересующие вопросы. Обход начнется в 15:00.

«Собрание» будет открыто для посетителей до 31 октября. Цена билета — 100 рублей.

Ранее комиссар галереи Вадим Климов рассказал altapress.ru о своей новой книге — это «пьеса-экскурсия» о Барнауле глазами Достоевского.

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