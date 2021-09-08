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Как живые. В барнаульской галерее открылась выставка художника-анималиста

В галерее Universum открылась выставка «Ярким солнцем залитые» барнаульской художницы-анималиста Юлии Неприятель. Животные на ее картинах — главные в композиции.

В Барнауле открылась выставка художницы Юлии Неприятель
В Барнауле открылась выставка художницы Юлии Неприятель
Предоставлено галереей Universum

Животных художница любит с детства — она их чувствует, ощущает, сопереживает им.

«Художница прекрасно воплощает свои наблюдения в живописной композиции. Животные на ее картинах живут, бегут, крадутся, порхают, но с этим, где нужно, не упущены самые тщательные подробности их телосложения. Юлия прекрасно передаёт фактуру шерсти животных и оперения птиц, а в глазах можно прочитать настроение зверя», — рассказали в галерее.

Юлия рисует не только картины, но и иллюстрации к детским книгам.

Работы художницы-анималиста выставлялись в Москве, Санкт-Петербурге, Новокузнецке, Майме, Пензе. Картины Юлии находятся в частных коллекциях России, Казахстана, Белоруссии, Германии, Китая, Чехии, США, Эстонии.

Выставка работает по будням, в АГУ по адресу ул. Димитрова, 66. Увидеть картины можно будет до 30 сентября. Вход свободный.

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