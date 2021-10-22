Барнаул 6°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Осел и Распутин. В Барнауле открылась пестрая выставка эмалевых картин

Если при слове «эмаль» вы думаете только о белой металлической кружке или походе к стоматологу, то стоит отправиться на новую выставку в музей «Город». Мастера из 12 регионов России показывают работы в технике горячей эмали. Altapress.ru расскажет о художниках и их творениях, а также о том, почему мастера-керамисты заглядываются на материал «для тазиков».

Выставка эмалевых картин в музее "Город".
Выставка эмалевых картин в музее "Город".
Анна Молчанова.

Иконы и ньютоновские яблоки

Экспозиция вышла маленькой, но очень разнообразной. Работы представлены в разных техниках и жанрах: от икон до кубических натюрмортов и абстракций.

Разного уровня мастерства и сами авторы — есть здесь работы почетного члена российской Академии художеств из Минеральных Вод Екатерины Вдовкиной и ее отца, профессора и заслуженного художника России, Николая Вдовкина.

Долгие годы они работают над техникой «намывки», которая передает объем лиц и предметов в работах. Они объемны настолько, что, кажется, их вручную выбивали на пластинах, хотя на самом деле поверхность картин совершенно ровная.

Именно руками Екатерины и Николая созданы представленные на выставке иконы, которые своей красочностью совсем не похожи на те, что обычно мы видим в храмах.

Альфея Мухаметова из Тюмени сделала триптих «С родины Распутина» — в них безошибочно можно увидеть руку аквалериста — такими воздушными получились картины. Она же написала второй триптих — «Сказания белой бабушки».

Некоторые работы художников удивительным образом напоминают не акварели, а пастельные рисунки.

Юлия Шермушева 20 лет занималась только ювелирной эмалью — на выставке показаны ее первые опыты в эмалированном изобразительном искусстве.

Горячая эмаль.
Горячая эмаль.
Ирина Пергаева.

Есть здесь работа и вовсе дебютанта — Александра Кореневская создала свою первую и довольно забавную эмалевую картину с ослом и сидящим на нем зайцем под названием «Друзья».

«Попробовала я себя в эмали после мастер-класса от художника Зинаиды Корчагиной, — рассказывает она. — Со стороны кажется, что легко, но на деле сложная и кропотливая работа. Сама эмаль похожа на краску: это порошок, который разводится водой. Наносится она на медные пластины, которые перед этим шкурятся, чтобы „краска“ входила и не растекалась. При температуре 820−840 градусов в печке эмаль становится твердой, как стекло».

До и после обжига эмаль немного отличается цветом. Готовая работа практически неистребима — до наших дней дошли прекрасно сохраненные эмалированные иконы, изготовленные в первом тысячелетии нашей эры. Единственное, чего не любит этот материал — перегибов да ударов молотком.

Пылающий сокол

Организатора выставки мы застали сразу после симпозиума по горячей эмали. Это Зинаида Корчагина навоиспеченный (простите за каламбур) народный мастер Алтайского края по керамике и горячим эмалям.

Керамике она отдала более 20-ти лет. Начинала с того, что преподавала ее детям в своей студии в Новосибирске. Работает по старинным технолониям — в совершенстве владеет техникой работы на гончарном круге, формует также изделия и вручную, нанося рельефный узор на еще сырой черепок.

Зинаида Корчагина за работой.
Зинаида Корчагина за работой.
Ирина Пергаева.
Горячая эмаль.
Горячая эмаль.
Ирина Пергаева.
Эмаль.
Эмаль.
Ирина Пергаева.

Создает изделия из глин Новосибирской области — наиболее прочными и огнестойкими.

В 2015 году инициировала проведение всероссийского фестиваля «Фарфоровая сказка Алтая», который через два года стал международным. Зинаида Корчагина проводит мастер-классы по горячей эмали в Алтайском крае, Новосибирске и Томске, организует (и участвует) выставки, симпозиумы, преподает.

Керамикой увлекла и своего мужа Анатолия Корчагина, мастера-краснодеревщика.

В керамике Зинаида опирается на народные традиции. Ее работы находятся в фондах музеев Алтайского и Красноярского краев, частных коллекциях в США, Великобритании, Австралии, Италии, Польше и Китае.

Работа Зинаиды Корчагиной.
Работа Зинаиды Корчагиной.
Ирина Пергаева.
Работа Зинаиды Корчагиной.
Работа Зинаиды Корчагиной.
Ирина Пергаева.
Эмаль.
Эмаль.
Ирина Пергаева.

У усадьбы «Сокол» в селе Нижнекаянча стоит одна из работ Зинаиды — огромный узорчатый керамический сокол.

«Такого просто в печь не отправишь. Знаете, как обжигали? Собрали вокруг печку, похожую на ракету. И весь день газовыми горелками грели, пока не получили нужную температуру. Темно уже стало. Когда сняли „печь“ в ночи, он просто светился малиновым в ночи», — рассказывают владельцы усадьбы.

А пять лет назад Зинаида увлеклась горячей эмалью. «Случилось это на симпозиуме в Ярославле — увидела, что это такое. Там были очень дорогие эмали и цветовая гамма ограниченная. Понемножку делала пробные партии своей эмали — более доступные по цене и разнообразные в свойствах и цветовой гамме — чтобы отличалось от тех, что были на рынке. Я по образованию технолог керамики, окончила Томский государственный университет. Силикаты, глина, глазурь, эмаль — это все мое.

Раньше эмали художники брали на заводах. Сейчас компании не хотят работать с мастерами: представляете — огромные заказы, а тут художник звонит и просит килограмм того-килограмм сего», — говорит Зинаида

Эмаль.
Эмаль.
Ирина Пергаева.
Зинаида Корчагина за работой.
Зинаида Корчагина за работой.
Ирина Пергаева.
Зинаида Корчагина за работой.
Зинаида Корчагина за работой.
Ирина Пергаева.

Сейчас мастер запустил свой интернет-магазин эмалей и осваивает новые техники ее применения — например, «намывочная» техника. Для нее нужна специальная эмаль, за которой художники раньше ездили в Венгрию. Зинаида Корчагина начала изготавливать свою.

Особенные плюсы эмали Зинаида познала в быту. «Я часто устраивала мероприятия по керамике. Чтобы провести одно, нужно везти все необходимое „газелями“ — разгружать их, загружать. Это очень энергетически затратно. Эмали в этом смысле более компактные. У нас было мероприятие на шесть человек — я сгрузила материалы в одну легковушку. Нужно было бы брать на 20 человек — все равно все вошло бы в одну машину. Мне не нужно грузить здоровые печи и везти тонны глины. Совершенно другая мобильность».

От керамики мастер не отворачивается — выполняет заказы, когда просят. Это чаще посуда, фигурки и другое. «У меня был целый цех, который изготавливал горшки и кашпо. Но я понимаю, что этот момент в жизни для меня закончился. Керамика не скучная, она интересная, многогранная, в ней столько всего, что можно еще познать. Ею я не перестану заниматься, но сейчас меня больше увлекают эмали».

Екатерина Вдовкина за работой.
Екатерина Вдовкина за работой.
Ирина Пергаева.

Посмотреть на кубические «Ньютоновские яблоки», огромную эмалированную рыбу руки Зинаиды Корчагиной и прочие работы художников можно в музее «Город» до 14 ноября. 6+

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене