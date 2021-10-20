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В Барнауле стартовали гастроли уникального бурятского театра

19 октября в Барнауле стартовали гастроли бурятского театра кукол «Ульгэр». Это единственный театр кукол в России, который имеет целых четыре «Золотых маски». В первый день они показали барнаульцам один из своих самых ярких спектаклей — «И звали его Домино».

Спектакль "И звали его Домино"
Спектакль "И звали его Домино"
teatr-ulger.ru

Уникальность театра также в том, что в их репертуаре есть не только классические произведения (а если и классические, то в необычной интерпретации, как, например, постановка «Руслан и Людмила» по Пушкину), но этнические постановки по сказаниям и легендам народов Сибири и Дальнего Востока.

Пресс-конференция театра кукол &quot;Ульгэр&quot;
Пресс-конференция театра кукол «Ульгэр»
altapress.ru

Первый спектакль, которым «Ульгэр» открыл гастроли — «И звали его Домино» по повести канадского писателя Эрнеста Сетона-Томпсона от режиссера-обладателя «Золотой маски» Яны Туминой. Это трагическая история противостояния выросшего без родителей лиса и неутомимой гончей Гетлы.

Спектакль &quot;И звали его Домино&quot;
Спектакль «И звали его Домино»
teatr-ulger.ru

20 октября бурятский театр покажет зрителям «Дюймовочку или Колыбельную для мамы». Режиссер Андрея Князькова самостоятельно сочинил историю для самых маленьких зрителей.

«Я считаю, что этот спектакль эталонный для театра кукол. В нем используются самые разные виды кукол», — рассказал на пресс-конференции художественный руководитель и режиссер «Ульгэра» Эрдени Жалцанов.

Спектакль &quot;Дюймовочка, или Колыбельная для мамы&quot;
Спектакль «Дюймовочка, или Колыбельная для мамы»
teatr-ulger.ru

Гастроли завершат 21 октября красочной постановкой «Ульгэршоу» — представлением с кукольными и эстрадными номерами.

В разговоре с журналистами Жалцанов отметил, что несмотря на многолетнюю творческую работу, он продолжает открывать для самого себя многообразный мир театра кукол, в котором возможно сделать абсолютно все в самых разных жанрах — вплоть до оперы.

«Я считаю, что не надо ставить перед собой цель поставить спектакль, чтобы получить „Золотую маску“. Думаю, что это неправильно. Надо делать спектакли в первую очередь для детей, чтобы они радовались», — подчеркнул художественный руководитель.

Ульгэршоу
Ульгэршоу

Бурятский театр приехал в Барнаул по обменной программе «Большие гастроли».

С 26 по 30 октября алтайский театр кукол «Сказка» также покажет в Улан-Удэ три постановки — «Дневник ленинградской школьницы», «Денискины рассказы» и «Не ежик».

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