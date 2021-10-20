В Барнауле стартовали гастроли уникального бурятского театра

Уникальность театра также в том, что в их репертуаре есть не только классические произведения (а если и классические, то в необычной интерпретации, как, например, постановка «Руслан и Людмила» по Пушкину), но этнические постановки по сказаниям и легендам народов Сибири и Дальнего Востока.
Первый спектакль, которым «Ульгэр» открыл гастроли — «И звали его Домино» по повести канадского писателя Эрнеста Сетона-Томпсона от режиссера-обладателя «Золотой маски» Яны Туминой. Это трагическая история противостояния выросшего без родителей лиса и неутомимой гончей Гетлы.
20 октября бурятский театр покажет зрителям «Дюймовочку или Колыбельную для мамы». Режиссер Андрея Князькова самостоятельно сочинил историю для самых маленьких зрителей.
«Я считаю, что этот спектакль эталонный для театра кукол. В нем используются самые разные виды кукол», — рассказал на пресс-конференции художественный руководитель и режиссер «Ульгэра» Эрдени Жалцанов.
Гастроли завершат 21 октября красочной постановкой «Ульгэршоу» — представлением с кукольными и эстрадными номерами.
В разговоре с журналистами Жалцанов отметил, что несмотря на многолетнюю творческую работу, он продолжает открывать для самого себя многообразный мир театра кукол, в котором возможно сделать абсолютно все в самых разных жанрах — вплоть до оперы.
«Я считаю, что не надо ставить перед собой цель поставить спектакль, чтобы получить „Золотую маску“. Думаю, что это неправильно. Надо делать спектакли в первую очередь для детей, чтобы они радовались», — подчеркнул художественный руководитель.
Бурятский театр приехал в Барнаул по обменной программе «Большие гастроли».
С 26 по 30 октября алтайский театр кукол «Сказка» также покажет в Улан-Удэ три постановки — «Дневник ленинградской школьницы», «Денискины рассказы» и «Не ежик».