После указа Путина каждый пятый россиянин поменял планы на майские праздники

Почти каждый пятый россиянин (18%) изменил свои планы на майские праздники после того, как их продлили с 1 по 10 мая, следует из результатов опроса Superjob.

Большинство респондентов (70%) заявили, что менять свои планы не будут. А 12% затруднились с ответом на этот вопрос.

До подписания указа работать на праздниках собирались 17% респондентов, и это было максимальное число с 2012 года.

Теперь же их число снизилось до 13%.

Большинство опрошенных — 55% — заявили, что проведут все длинные выходные дома. Столько же, сколько работающих — 13% — будет и тех, кто поедет на дачу, 7% опрошенных отправятся за город.

Еще 3% респондентов уедут путешествовать, а 1% — пойдет в гости. Остальные участники опроса дать конкретный ответ затруднились, пишет polit.ru.

Опрос проводился среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая в стране будут нерабочими.

С предложением о «затяжных майских каникулах» выступил Роспотребнадзор. Свою инициативу глава ведомства Анна Попова объяснила тем, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу.