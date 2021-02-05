После вмешательства властей в алтайском селе вернут людям воду

В Косихе наконец разберутся с замерзшим водоводом. Власти края уточнили обстоятельства ЧП и обещали все исправить.

Под отключение попали 15 домов, где живут 37 человек, а якобы не 100, как сообщалось ранее.

После вмешательства министерства строительства и ЖКХ региона, 5 февраля в селе начинают пробивать промежуточные колодцы для поэтапного прогрева, пишет Telegram-канал «Ленина, 59».

«Проведем исследование и возможность проведения горизонтального бурения, для прокладывания новой, обводной трубы. По результатам проведенной работы будут принята соответствующая корректировка», — сообщил главы администрации Косихинского района Сергей Старухин.

Ранее сообщалось, что без воды жители села живут более двух недель. Ее подвозят людям в бочке, которую позаимствовали у фермера. Он раньше использовал ее для удобрений, говорили местные жители.