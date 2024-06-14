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Жизнь

После затяжных ливней Катунь опять разбушевалась. Фото

После дождей на Алтае река Катунь опять стала подниматься.

Июньская Катунь.
Июньская Катунь.
Александр Целовальников

Так, в Чемальском районе Республики Алтай уровень воды в Катуни около Чемала составляет 541сантиметров над нулем водомерного поста.

Это не критический уровень.

Июньская Катунь.
Июньская Катунь.
Александр Целовальников

Уровень воды в Катуни у Чемала достигает минимальных значений в зимние месяцы и максимальных значений в период с апреля по июль.

Июньская Катунь.
Июньская Катунь.
Александр Целовальников

Также активно поднимается уровень воды в Бие у Бийска. По состоянию на 14 июня он составляет 334сантиметра над нулем водомерного поста.

Факт

Максимальный уровень на 14 июня составляет 659 см и зафиксирован в 2023 году.

В мае на Алтае началась вторая волна паводка. В горах республики началось активное таяние снега.

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