После дождей на Алтае река Катунь опять стала подниматься.

Так, в Чемальском районе Республики Алтай уровень воды в Катуни около Чемала составляет 541сантиметров над нулем водомерного поста.

Это не критический уровень.

Июньская Катунь. Александр Целовальников

Уровень воды в Катуни у Чемала достигает минимальных значений в зимние месяцы и максимальных значений в период с апреля по июль.

Июньская Катунь. Александр Целовальников

Также активно поднимается уровень воды в Бие у Бийска. По состоянию на 14 июня он составляет 334сантиметра над нулем водомерного поста.

Факт

Максимальный уровень на 14 июня составляет 659 см и зафиксирован в 2023 году.

В мае на Алтае началась вторая волна паводка. В горах республики началось активное таяние снега.

Самое важное - в нашем Telegram-канале