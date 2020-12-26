После жалоб и обращений строителям новой ледовой арены на Алтае выплатили долги

Около десятка рубцовчан, которые участвовали в строительстве ледовой «Гимаев-Арены» , получили свои деньги. Задолженность перед каждый составляла порядка 20 тыс. рублей. После вмешательства руководства спорткомплекса, с ними, наконец, вышли на связь.

О проблемной ситуации вокруг новой ледовой арены в Рубцовске и ее строителей стало известно на этой неделе. Выяснилось, что объект уже введен в эксплуатацию, а подрядные организации, возводившие ее, со своими работниками так и не рассчитались.

Долги по меркам не самого богатого города солидные — каждому по 20 тыс. рублей.

«Для заказчика по сути не важно, как осуществляет работу подрядчик или субподрядчик и как он рассчитывается со своими работниками. Зато только ленивый не попиарился на открытии арены», — написали люди в соцсетях.

Уже на следующий день они пояснили, что в ситуацию вмешалось руководство спорткомплекса, благодаря их содействию подрядчики оплатили задолженность строителям по заработной плате.

Что известно об арене

«Гимаев-Арену» официально открыли 4 декабря. Это многофункциональный комплекс, который помимо непосредственно ледовой площадки, включает тренажерный зал, хостел, кафе, прокат инвентаря.

Стоимость объекта составляет порядка 300 млн рублей. В строительство вложился краевой и федеральный бюджет, а также частный инвестор, который теперь у течение семи лет будет управлять ареной.