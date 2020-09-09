После жалоб пациентки Роспотребнадзор проверил алтайский перинатальный центр «Дар»

Роспотребнадзор не нашел причин, чтобы закрыть алтайский перинатальный центр «Дар», сообщили в краевом минздраве. Медорганизацию проверяли после жалоб одной из пациенток.

После выявления случая коронавируса в перинатальном центре Роспотребнадзор провел эпидрасследование, но положительных результатов ни у кого не нашли, как не обнаружили и источник заражения.

«В „Даре“ организован процесс оказания медицинской помощи с соблюдением всех необходимых противоэпидемиологических мероприятий. Все процессы направлены на то, чтобы исключить распространение инфекции», — отметила начальник отдела организации медпомощи детскому населению и родовспоможению минздрава Маргарита Федченко.

Также специалисты говорят, что все пациентки в курсе о порядке нахождения в перинатальном центре и о том, что контакты с людьми вне стационара могут привести к заносу инфекции.

Ранее жительница Барнаула рассказала, что все врачи, контактировавшие с ней до прихода положительного результата на COVID-19, вышли на работу на следующий день, а отделение на карантин не закрывали.