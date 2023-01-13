После жалоб жителей на холодные квартиры алтайские следователи начали проверку

В районе запустили дорогостоящую модульную котельную, а также заменили трубы на теплотрассе. Несмотря на все это жильцы продолжают мерзнуть.
Государственная жилищная инспекция на все вопросы жителей домов, связанных с отоплением помещений, дает лишь формальные ответы.
В связи с этим следственные органы зарегистрировали доследственную проверку, в ходе которой выяснят обстоятельства материалов СМИ .
Также будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к своим обязанностям по обеспечению теплом жилых помещений района.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
Ранее стало известно, почему коммунальные платежи резко взлетели вверх, возмутив барнаульцев.
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