После жалоб жителей на холодные квартиры алтайские следователи начали проверку

Местные жители в Шипуновском районе опубликовали видеобращение о том, что температура в некоторых квартирах их жилых домов не поднимается выше +10 градусов, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

В районе запустили дорогостоящую модульную котельную, а также заменили трубы на теплотрассе. Несмотря на все это жильцы продолжают мерзнуть.

Государственная жилищная инспекция на все вопросы жителей домов, связанных с отоплением помещений, дает лишь формальные ответы.

В связи с этим следственные органы зарегистрировали доследственную проверку, в ходе которой выяснят обстоятельства материалов СМИ .

Также будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к своим обязанностям по обеспечению теплом жилых помещений района.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее стало известно, почему коммунальные платежи резко взлетели вверх, возмутив барнаульцев.