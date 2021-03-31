Последний день марта в Алтайском крае будет снежным и ветреным

Снег и ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в последний день марта.

«В отдельных районах небольшой снег, по югу мокрый снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры 31 марта составят −4…+1 градус. Ветер западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Температура в краевой столице составит 0…-2 градуса. Ветер западный, 4−9 метров в секунду.

Напомним, что с 1 апреля в Алтайском крае начнется потепление.