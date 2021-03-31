Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Последний день марта в Алтайском крае будет снежным и ветреным

Снег и ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в последний день марта.

Снег в Барнауле.
Снег в Барнауле.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

«В отдельных районах небольшой снег, по югу мокрый снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры 31 марта составят −4…+1 градус. Ветер западный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Температура в краевой столице составит 0…-2 градуса. Ветер западный, 4−9 метров в секунду.

Напомним, что с 1 апреля в Алтайском крае начнется потепление.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость