Последняя капля и соляной бунт: почему народ восстал против своего царя

11 июня 1648 года в Москве начался «соляной бунт» — одно из самых крупных восстаний. За что сражался народ и что из этого получилось — в материале altapress.ru.

Про соль

В названии кроется основная причина народного недовольства — таможенные изменения, которые коснулись ввоза соли в страну, пишет История.РФ. Были введены косвенные налоги вместо прямых. Это привело к значительному подорожанию товаров, в том числе соли.

Почему этот продукт был так важен? На тот период он являлся единственным консервантом. Народ использовал его для сохранения любых продуктов на длительный срок.

Последствия нововведений

Новые правила усугубили существовавшие экономические проблемы, особенно касающиеся повседневных товаров. Вскоре прямые налоги вернули обратно, но увеличили их для «черных слобод». Там основным населением были мелкие служащие, торговцы, ремесленники и другие. Доход казны повышался, но росло и недовольство народа.

Жалоба царю

Все началось с попытки обратиться к власти, а именно к царю, пишет История России. Сделать это решили, когда Алексей Михайлович возвращался из Троице-Сергиева монастыря. 11 июня 1648 года толпа остановила царский поезд с целью передать челобитную.

В народной петиции требовали созвать Земский собор, успокоить коррупционеров и избавиться от провинившихся бояр. Толпу решили разогнать. Делать это было велено стрельцам, которые успели арестовать 16 зачинщиков.

Волнения не прекратились и на следующий день. Народ организованно двинулся в Кремль. По пути люди громили боярские поместья. Во всех бедах восставшие винили боярина Морозова, а также Плещеева и Чистого. На тот момент они занимали высокое положение и сильно злоупотребляли им. Власти вновь прибегли к помощи стрельцов, но ситуация не разрешилась.

«Соляной бунт в Москве , 1648 год» Художник Эрнест Лисснер

Остановить восставших было непросто — они ждали виновников своего бедственного положения. Первым выдали Плещеева, его убили сразу — без суда и следствия. Также отплатили главе Посольского приказа Назарию Чистому.

Траханиотов, глава Пушкарского приказа, пытался бежать из Москвы, но был схвачен и казнен на Земском дворе. Спасся один Морозов, царь лично пообещал отстранить его от всех дел и сослать в Кирилло-Белозерский монастырь. Наказание вступило в силу с 11-го на 12-е июня.

В это время дворяне, которые в восстании не участвовали, потребовали созыва Земского собора.

Чего добились бунтари

Восстание все-таки подавили, зачинщиков казнили. Власти зашевелились: уже 12 июня выпустили специальный царский указ и согласились с необходимостью созыва Земского собора и составления нового кодекса законов. В 1649 году приняли свод законов, именуемый Соборным уложением, пишет BBC.