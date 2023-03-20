20 марта
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Жизнь

Посмеяться и подумать. 9 детских спектаклей, которые можно посмотреть в Барнауле

20 марта отмечают Международный день театра для детей и молодежи. Altapress.ru не остался в стороне и вспомнил несколько спектаклей для юных зрителей, которые можно увидеть в Барнауле.

"Конек-горбунок".
"Конек-горбунок".
www.muzkom22.ru

Алтайский театр музыкальной комедии

«Маугли»

&quot;Маугли&quot;.
«Маугли».
www. muzkom22.ru

В джунглях появляется человеческий детеныш, которого принимает к себе стая волков и воспитывает как члена стаи. Он получает имя Маугли и познает законы джунглей вместе с обитателями леса. На его пути будут попадаться рыжие псы, «красный цветок» и заклятый враг — Шерхан, который давно «точит на него зуб».

Цена: 250−300 руб.

Когда: 23 апреля в 11:00.

«Снежная королева»

&quot;Снежная королева&quot;.
«Снежная королева».
www. muzkom22.ru

История о верной дружбе, преданности и надежде, которые способны растопить любой лед. Снежная королева разбила свое зеркало, а осколки от него попали Каю в сердце и глаз. После этого мальчик становится жестоким. Повелительница зимы забирает его с собой, а Герда отправляется на поиски друга, чтобы растопить его оледеневшее сердце.

Цена: 250−300 руб.

Когда: 9 апреля в 11:00.

«Конек-горбунок»

&quot;Конек-горбунок&quot;.
«Конек-горбунок».
www. muzkom22.ru

Добрая и познавательная история о смекалистом и неунывающем Иванушке и Коньке-Горбунке, который его постоянно выручает: то с поимкой Жар-птицы, то с поисками перстня и прохождением испытания.

Цена: 250−300 руб.

Когда: 26 марта в 11:00.

Молодежный театр Алтая

«Летучий корабль»

&quot;Летучий корабль&quot;.
«Летучий корабль».
mta-barnaul.ru

Царь, узнав, что его казна пуста, решает отдать дочь Забаву замуж за богатого боярина Полкана. Но Забава говорит, что замуж пойдет только по любви. Тогда Царь устраивает «конкурс» — кто из женихов построит летучий корабль, тот Забаву под венец и поведет.

Цена: 200−300 руб.

Когда: 9 апреля в 12:00.

«Ноябрьский зов»

&quot;Ноябрьский зов&quot;.
«Ноябрьский зов».
mta-barnaul.ru

Эта постановка больше подойдет подросткам. Главная героиня пытается выделиться, быть не такой как все. И вот однажды ее дедушка вызывается пойти с ней в школьный поход, который становится своеобразным уроком для обоих.

Цена: 350 руб.

Когда: 26 марта в 17:00.

«Вождь краснокожих»

&quot;Вождь краснокожих&quot; в МТА.
«Вождь краснокожих» в МТА.
Дмитрий Лямзин

Двум аферистам не хватает двух тысяч долларов, чтобы провернуть очередное дельце. Они решают похитить сына богатенького Папаши Дорсета и потребовать выкуп. Но 10-летний мальчик возомнил себя Вождем краснокожих и устраивает бандитам «сладкую жизнь».

Цена: 350 руб.

Когда: 25 марта в 11:00 и 13:00.

Театр кукол «Сказка»

«Черная курица»

&quot;Черная курица&quot;.
«Черная курица».
vk.com/skazkabarnaul

Десятилетний Алеша спасает от неминуемой гибели свою приятельницу курицу Чернушку. За это она приводит его в сказочный мир и дает волшебное зернышко, которое может сделать его лучшим учеником в пансионе.

Но даже доброе волшебство может сыграть с вами злую шутку, если воспользоваться им бездумно и опрометчиво.

Цена: 300−400 руб.

Когда: 24 марта в 18:30.

«Не ежик»

&quot;Не ежик&quot;.
«Не ежик».
vk.com/skazkabarnaul

Маленький ежик комплексует из-за своих иголок и не может подружиться с другими обитателями леса. Но однажды зверек находит волшебный пень, который может исполнить все его желания.

Цена: 350 руб.

Когда: 25 марта в 10:30.

«Спящая красавица»

&quot;Спящая красавица&quot;.
«Спящая красавица».
vk.com/skazkabarnaul

Как только юной красавице исполняется 16 лет, она ранит палец об иглу веретена и впадает в беспробудный сон. Покой ее сторожат семь гномов, а пробудить деву ото сна предстоит принцу.

Цена: 300−400 руб.

Когда: 25 марта в 13:00.

Ежегодно с 20 марта 2001 года отмечают Международный день театра для детей и молодежи.

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