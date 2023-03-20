Посмеяться и подумать. 9 детских спектаклей, которые можно посмотреть в Барнауле

Алтайский театр музыкальной комедии
«Маугли»
В джунглях появляется человеческий детеныш, которого принимает к себе стая волков и воспитывает как члена стаи. Он получает имя Маугли и познает законы джунглей вместе с обитателями леса. На его пути будут попадаться рыжие псы, «красный цветок» и заклятый враг — Шерхан, который давно «точит на него зуб».
Цена: 250−300 руб.
Когда: 23 апреля в 11:00.
«Снежная королева»
История о верной дружбе, преданности и надежде, которые способны растопить любой лед. Снежная королева разбила свое зеркало, а осколки от него попали Каю в сердце и глаз. После этого мальчик становится жестоким. Повелительница зимы забирает его с собой, а Герда отправляется на поиски друга, чтобы растопить его оледеневшее сердце.
Цена: 250−300 руб.
Когда: 9 апреля в 11:00.
«Конек-горбунок»
Добрая и познавательная история о смекалистом и неунывающем Иванушке и Коньке-Горбунке, который его постоянно выручает: то с поимкой Жар-птицы, то с поисками перстня и прохождением испытания.
Цена: 250−300 руб.
Когда: 26 марта в 11:00.
Молодежный театр Алтая
«Летучий корабль»
Царь, узнав, что его казна пуста, решает отдать дочь Забаву замуж за богатого боярина Полкана. Но Забава говорит, что замуж пойдет только по любви. Тогда Царь устраивает «конкурс» — кто из женихов построит летучий корабль, тот Забаву под венец и поведет.
Цена: 200−300 руб.
Когда: 9 апреля в 12:00.
«Ноябрьский зов»
Эта постановка больше подойдет подросткам. Главная героиня пытается выделиться, быть не такой как все. И вот однажды ее дедушка вызывается пойти с ней в школьный поход, который становится своеобразным уроком для обоих.
Цена: 350 руб.
Когда: 26 марта в 17:00.
«Вождь краснокожих»
Двум аферистам не хватает двух тысяч долларов, чтобы провернуть очередное дельце. Они решают похитить сына богатенького Папаши Дорсета и потребовать выкуп. Но 10-летний мальчик возомнил себя Вождем краснокожих и устраивает бандитам «сладкую жизнь».
Цена: 350 руб.
Когда: 25 марта в 11:00 и 13:00.
Театр кукол «Сказка»
«Черная курица»
Десятилетний Алеша спасает от неминуемой гибели свою приятельницу курицу Чернушку. За это она приводит его в сказочный мир и дает волшебное зернышко, которое может сделать его лучшим учеником в пансионе.
Но даже доброе волшебство может сыграть с вами злую шутку, если воспользоваться им бездумно и опрометчиво.
Цена: 300−400 руб.
Когда: 24 марта в 18:30.
«Не ежик»
Маленький ежик комплексует из-за своих иголок и не может подружиться с другими обитателями леса. Но однажды зверек находит волшебный пень, который может исполнить все его желания.
Цена: 350 руб.
Когда: 25 марта в 10:30.
«Спящая красавица»
Как только юной красавице исполняется 16 лет, она ранит палец об иглу веретена и впадает в беспробудный сон. Покой ее сторожат семь гномов, а пробудить деву ото сна предстоит принцу.
Цена: 300−400 руб.
Когда: 25 марта в 13:00.
Ежегодно с 20 марта 2001 года отмечают Международный день театра для детей и молодежи.