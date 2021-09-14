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Жизнь

«Посмотрим, как сработает „Спутник V“»: Путин прокомментировал уход на карантин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целый день работал в непосредственной близости с человеком, заболевшим COVID-19. Об этом он сказал на совещании с правительством и руководством «Единой России».

Владимир Путин на заседании правительства.
Владимир Путин на заседании правительства.
kremlin.ru

Инфицированный сотрудник, с которым работал президент, был вакцинирован, но у него упали титры антител. Человек ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато, подчеркнул Путин.

«По-моему, (через) три дня после ревакцинации заболел», — приводит слова главы государства РИА Новости.

Также он сообщил, что имеет по-прежнему высокие титры антител после вакцинации.

«К чему я это говорю. Это естественный эксперимент, посмотрим, как реально сработает на практике „Спутник V“, потому что титры у меня по общим данным достаточно высокие», — цитирует президента RT.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин временно вынужден уйти на самоизоляцию.

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