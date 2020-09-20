День города-2020. Посмотрите еще раз, каким был юбилейный салют в Барнауле

По некоторым данным, за салютом могли наблюдать до 100 тыс. человек. Люди облепили все уголки набережной и ближайшие улицы. При этом полиция никого не пропускала на Новый мост через Обь из-за давки и возможных несчастных случаев.
Тем не менее, давка все равно случилось. После окончания салюта пассажирский транспорт оказался не готов к оперативной перевозке такого количества людей. Гигантская пробка по дороге домой стала главным разочарованием барнаульцев от праздника.
Тем не менее, вечерний салют был очень красивым и должен сгладить все неприятности.
Он продолжался около 30 минут и был встречен ликованием публики.
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Ранее барнаульцы с восторгом посмотрели выступление пилотажной группы «Стрижи». Пилоты со своим авиашоу фактически заменили в юбилейный день концерт любого звездного музыканта. И возможно, обошлись дешевле казне города, чем Киркоров или Баста.
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