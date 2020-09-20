День города-2020. Посмотрите еще раз, каким был юбилейный салют в Барнауле

19 сентября столица Алтайского края отпраздновала 290-й день рождения. Не смотря на прохладную погоду, десятки тысяч горожан и гостей Барнаула вышли на улицу, чтобы отпраздновать эту дату. Кульминационным событием стал вечерний салют в районе набережной Оби и Речного вокзала.

По некоторым данным, за салютом могли наблюдать до 100 тыс. человек. Люди облепили все уголки набережной и ближайшие улицы. При этом полиция никого не пропускала на Новый мост через Обь из-за давки и возможных несчастных случаев.

Тем не менее, давка все равно случилось. После окончания салюта пассажирский транспорт оказался не готов к оперативной перевозке такого количества людей. Гигантская пробка по дороге домой стала главным разочарованием барнаульцев от праздника.

Салют в Барнауле. instagram.com/zhanna_filipenko

Тем не менее, вечерний салют был очень красивым и должен сгладить все неприятности.

Он продолжался около 30 минут и был встречен ликованием публики.

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