Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 сентября 10°C
Жизнь

День города-2020. Посмотрите еще раз, каким был юбилейный салют в Барнауле

19 сентября столица Алтайского края отпраздновала 290-й день рождения. Не смотря на прохладную погоду, десятки тысяч горожан и гостей Барнаула вышли на улицу, чтобы отпраздновать эту дату. Кульминационным событием стал вечерний салют в районе набережной Оби и Речного вокзала.

Юбилейный салют в Барнауле в честь 290-летия города.
Юбилейный салют в Барнауле в честь 290-летия города.
Дмитрий Лямзин, ИД "Алтапресс"

По некоторым данным, за салютом могли наблюдать до 100 тыс. человек. Люди облепили все уголки набережной и ближайшие улицы. При этом полиция никого не пропускала на Новый мост через Обь из-за давки и возможных несчастных случаев.

Тем не менее, давка все равно случилось. После окончания салюта пассажирский транспорт оказался не готов к оперативной перевозке такого количества людей. Гигантская пробка по дороге домой стала главным разочарованием барнаульцев от праздника.

Салют в Барнауле.
Салют в Барнауле.
instagram.com/zhanna_filipenko

Тем не менее, вечерний салют был очень красивым и должен сгладить все неприятности.

Он продолжался около 30 минут и был встречен ликованием публики.

Посмотрите еще раз самые яркие вспышки в нашем фоторепортаже.

Ранее барнаульцы с восторгом посмотрели выступление пилотажной группы «Стрижи». Пилоты со своим авиашоу фактически заменили в юбилейный день концерт любого звездного музыканта. И возможно, обошлись дешевле казне города, чем Киркоров или Баста.

Altapress.ru вел прямую трансляцию Дня города. О главных юбилейных событиях читайте в нашем репортаже.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость