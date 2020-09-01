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Жизнь

Пособие по безработице в Алтайском крае будут зачислять только на карты «Мир»

С 1 октября пособие по безработице для жителей Алтайского края будут перечислять только на счета платежной системы «Мир», сообщили в краевом управлении по труду.

Карта "Мир". Источник: nspk.ru.
Карта "Мир". Источник: nspk.ru.

Банковская карта должна быть оформлена только на заявителя, карты родственников не принимаются. Это должна быть дебетовая карта, не кредитная, оформленная в банке в Алтайском крае.

Реквизиты необходимо передать в центр занятости через личный кабинет на интерактивном портале.

Если данные не предоставить до 1 октября, то получить пособие можно будет только в отделении банка того счета, который указан ранее. В случае неявки в банк пособие вернется на счет министерства социальной защиты Алтайского края.

Ранее сообщалось, что с 1 октября все пенсии и пособия будут зачислять только на карту «Мир».

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