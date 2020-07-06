ПФР назвал обязательное условие для получения пенсий и соцвыплат с 1 октября

С 1 октября все пенсии и пособия будут зачислять только на карту «Мир», сообщает LIFE .

Напомним, до 1 июля все граждане, получающие пенсии и социальные пособия, должны были перейти на карту «Мир». Однако из-за пандемии коронавируса этот срок продлили до 1 октября.

«Тем пенсионерам, которые используют карты иных платёжных систем, следует до этого времени перейти на карту „Мир“. Это требование касается только людей, получающих пенсии и прочие социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем (MasterCard, Visa)», — объяснили в Пенсионном фонде.

Условие не распространяется на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляют почтой. Для них с 1 октября ничего не изменится, пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Также объяснили в чем плюсы карт российской платежной системы «Мир», которой придется пользоваться для перечисления пенсий, пособий на детей и других соцвыплат.

Карта «Мир». Источник: nspk.ru.

«У нее есть принципиальное преимущество. Держателям этих карт, в отличие от держателей карт зарубежных платёжных систем, не угрожают никакие санкции иностранных государств. Это значит, что не может возникнуть никаких проблем с платежами внутри страны. Никто из-за рубежа не сможет заблокировать банковские операции с картой „Мир“. Что же касается иностранных платежных систем, то в случае введения соответствующих санкций россиян могут отключить от пользования их картами», — разъяснила замруководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Как отметил эксперт «Академии управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский, альтернатива непосредственно картам «Мир» — отдельный банковский счет без пластиковой карты, на который будут переводить деньги.

Ранее сообщали о нововведении, которое готовят для россиян, получающих пенсию на банковские карты.