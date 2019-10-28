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Жизнь

Посол России объяснил жесткие меры Вашингтона против «барнаульской шпионки» Марии Бутиной

Если бы Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры, так считает посол России в США Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

Мария Бутина.
Мария Бутина.
www.facebook.com/mvbutina

«Я вынужден сказать это: каждый россиянин должен быть предельно осторожен, когда он направляется в Соединенные Штаты Америки», — заявил Антонов.

Бутину арестовали в Соединенных Штатах в июле 2018 года и осудили за «сговор с целью работы на иностранное правительство» на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания ее депортировали в Россию.

Самолет с ней приземлился в московском аэропорту «Шереметьево» в субботу утром. «Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал, всем российским гражданам, которые помогали и писали мне письма, помогали словом и делом и жертвовали деньги на мою защиту. Я безумно рада видеть мою семью», — сказала освобожденная российская «шпионка».

Россиянка рассказала корреспонденту РИА «Новости», что сегодня, 28 октября, отправится в Барнаул.

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