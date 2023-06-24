Посольство Казахстана в Москве обратилось к согражданам из-за мятежа Пригожина

В посольстве призвали граждан Казахстана не посещать приграничные с Украиной территории в РФ.
Напомним, в Липецкой и Ростовской области перекрыли трассы.
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж. Подробности - в материале altapress.ru.
Посольство Казахстана 24 июня в Москве обратилось к гражданам, которые сейчас находятся в России.
В посольстве призвали граждан Казахстана не посещать приграничные с Украиной территории в РФ.
Напомним, в Липецкой и Ростовской области перекрыли трассы.
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж. Подробности - в материале altapress.ru.
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