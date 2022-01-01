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Жизнь

Поесть или поспать? 17 идей, как провести 1 января

Первый день нового года — это повод заняться чем-нибудь интересным и просто отдохнуть. А выбрать дело по душе можно из списка, который к празднику составил altapress.ru. Кстати, можно наугад ткнуть пальцем от 1 до 17.

Новый год. Празднование.
Новый год. Празднование.
СС0

1. Доесть новогодние салаты. Почему бы не сделать это прямо за завтраком?

2. Устроить фотосессию в пижамах и новогодних колпаках.

3. Одеться в теплый лыжный костюм, выйти на улицу и полежать в сугробе. В таком положении удобно любоваться небом и мечтать, а еще можно оставить от себя след на снегу — в виде ангелочка.

4. Сыграть в настольные игры с близкими и друзьями (каламбур: настольные игры после застолья).

Настольные игры.
Настольные игры.
СС0.

5. Поздравить близких и друзей с Новым годом. Кстати, altapress.ru подготовил приятные поздравления.

6. Полежать на диване в обнимку с любимым человеком и посмотреть новогодний фильм.

7. Сходить на прогулку в лес и подышать свежим воздухом.

8. Полистать альбомы со старыми фотографиями и поностальгировать.

Колонки. Музыка.
Колонки. Музыка.
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9. Включить музыку и потанцевать.

10. Поесть мандарины (или почистить их для друга).

11. Покататься с горки.

12. Если повезло и выпал мокрый снег, то можно слепить гигантского снеговика. Или, наоборот, крошечного.

13. Отправиться в гости к друзьям или родственникам. У них же наверняка осталось что-нибудь вкусное после праздника?

Книги, чтение, библиотека
Книги, чтение, библиотека
СС0

14. Почитать книгу или посвятить время рукоделию: вязанию, скрапбукингу, лепке, шитью или, к примеру, живописи.

15. Лечь спать. Как говорится, дешево и сердито.

16. Для самых стойких — выйти на пробежку.

17. Написать рассказ «Как я провел год». Для потомков или веселья ради.

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