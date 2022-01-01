Поесть или поспать? 17 идей, как провести 1 января

1. Доесть новогодние салаты. Почему бы не сделать это прямо за завтраком?
2. Устроить фотосессию в пижамах и новогодних колпаках.
3. Одеться в теплый лыжный костюм, выйти на улицу и полежать в сугробе. В таком положении удобно любоваться небом и мечтать, а еще можно оставить от себя след на снегу — в виде ангелочка.
4. Сыграть в настольные игры с близкими и друзьями (каламбур: настольные игры после застолья).
5. Поздравить близких и друзей с Новым годом. Кстати, altapress.ru подготовил приятные поздравления.
6. Полежать на диване в обнимку с любимым человеком и посмотреть новогодний фильм.
7. Сходить на прогулку в лес и подышать свежим воздухом.
8. Полистать альбомы со старыми фотографиями и поностальгировать.
9. Включить музыку и потанцевать.
10. Поесть мандарины (или почистить их для друга).
11. Покататься с горки.
12. Если повезло и выпал мокрый снег, то можно слепить гигантского снеговика. Или, наоборот, крошечного.
13. Отправиться в гости к друзьям или родственникам. У них же наверняка осталось что-нибудь вкусное после праздника?
14. Почитать книгу или посвятить время рукоделию: вязанию, скрапбукингу, лепке, шитью или, к примеру, живописи.
15. Лечь спать. Как говорится, дешево и сердито.
16. Для самых стойких — выйти на пробежку.
17. Написать рассказ «Как я провел год». Для потомков или веселья ради.