Пост алтайской чиновницы сравнили с тестом нейросети

«Пересказать мысли Рыбиной не представляется возможным. Поэтому приводим скриншот ее сообщения», — написал Барнаул.фм.
«Выглядит как тест нейросети», «Если не брать во внимание стиль написания, то в остальном все по делу», «Какие шутки, такое финансирование», — пишут комментаторы.
Ранее более сдержанно ситуацию прокомментировали в ЦУР.
В 2019 году сама начальник управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова была вынуждена объясняться из-за высказывания, в котором она сравнила желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes. Фраза чиновницы, появившаяся в опубликованном в интервью на «Амителе», сразу разлетелась по российским СМИ.
Позже чиновница пояснила, что пыталась лишь сказать, что добиться всего и сразу быстро вряд ли получится.
Тем не менее, губернатор Алтайского края Виктор Томенко на аппаратном совещании объявил замечание Четошниковой.