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Жизнь

Пост алтайской чиновницы сравнили с тестом нейросети

Заместитель начальника управления молодежной политики Алтайского края Ирина Рыбина высказалась о закрытии Лиги КВН Алтай. Она подробно изложила свою позицию по поводу ситуации. Пользователей соцсетей и читателей Telegram-каналов поразила не столько суть, сколько форма изложения мыслей чиновницы.

Матрица.
Матрица.
CC0

«Пересказать мысли Рыбиной не представляется возможным. Поэтому приводим скриншот ее сообщения», — написал Барнаул.фм.

«Выглядит как тест нейросети», «Если не брать во внимание стиль написания, то в остальном все по делу», «Какие шутки, такое финансирование», — пишут комментаторы.

Ранее более сдержанно ситуацию прокомментировали в ЦУР.

В 2019 году сама начальник управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова была вынуждена объясняться из-за высказывания, в котором она сравнила желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes. Фраза чиновницы, появившаяся в опубликованном в интервью на «Амителе», сразу разлетелась по российским СМИ.

Позже чиновница пояснила, что пыталась лишь сказать, что добиться всего и сразу быстро вряд ли получится.

Тем не менее, губернатор Алтайского края Виктор Томенко на аппаратном совещании объявил замечание Четошниковой.

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