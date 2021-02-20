Власти Алтайского края прокомментировали закрытие КВН

На смену официальной лиге КВН в Алтайском крае может прийти другая, считают в Центре управления регионом.

Лига «КВН Алтай» в большей степени была коммерческим проектом, приводит amic.ru слова представителей власти.

«Основной доход шел от продажи билетов. Однако расходы на аренду зала, поездки команды победителя и дирекции лиги на игры с питанием и проживанием оплачивались из бюджета края», — говорят в ЦУР.

В разгар пандемии лиге якобы предложили перейти в онлайн-формат и обещали помочь с территорией и организацией трансляций, но получили отказ.

В крае успешно существуют лиги КВН Барнаула и Рубцовска, хотя и без официального статуса, напомнили в ЦУРе.

Также отмечается, что КВН на Алтае перестал быть массовым (в Лигу входят около 100 человек), за все время существования у них не появилось официальных спонсоров, «КВН Алтай» не зарегистрировалась как НКО и не претендовала на гранты, лидер Лиги не живет в Алтайском крае, а также был проект краевых игр КВН, но Лига эти игры так и не запустила.

Напомним, ранее директор официальной лиги КВН в Алтайском крае Андрей Новиков заявил о ее закрытии после восьми лет работы. Он рассказал, что представители власти не пошли навстречу в попытке сохранить проект.