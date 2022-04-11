Правительство Алтайского края свело к минимуму использование бумаги

В правительства Алтайского края экономят офисную бумагу, пишет « Толк » со ссылкой на замгубернатора Виталия Снесаря.

Как оказалось, победитель в аукционе на поставку офисной бумаги в краевое правительство не смог вовремя ее обеспечить. Речь идет о контракте на 722 тыс. рублей, стоимость одной пачки 238,5 рублей.

В начале марта поставщик предупредил о трудностях с логистикой, отметили власти. Сейчас идут переговоры о выполнении обязательств, но «договоренности пока не достигнуты».

В администрации объяснили, что выстраивают работу с учетом меняющихся условий, как и остальные органы власти.

«Использование офисной бумаги в настоящее время сведено к минимуму», — цитирует издание ответ Снесаря.

Тем более что приоритетным способом ведения документооборота является Единая система электронного документооборота (ЕСЭД), добавили в правительстве.

Ранее Минпромторг РФ обещал, что поставки офисной бумаги стабилизируются к середине апреля.