Пострадавшие от паводка 2018 года на Алтае не дождались компенсаций

Жители Алтайского края, пострадавшие от паводка в 2018 году, до сих пор не получили положенных выплат за причиненный ущерб имуществу. Федеральные власти не перечислили средства, пишет Тайга.инфо.

Пострадавшие рассчитывали на разовую выплату в размере 10 тыс. рублей и компенсацию частичной потери имущества первой необходимости — 50 тыс. рублей, которая предусмотрена постановлением правительства РФ.

В 2019 году жители Краснощековского района, наиболее пострадавшего от стихии, при поддержке прокуратуры подали не менее 50 новых исков о возмещении ущерба.

Сначала для компенсаций было недостаточно решений судов, вынесенных сразу после стихийного бедствия. В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ заявили, что в резолютивной части судебного решения должна быть указана необходимость включения граждан в списки нуждающихся в оказании помощи, а также вид и размер указываемой помощи.

В итоге суду пришлось повторно выносить решения в пользу пострадавших и обязать администрацию района включить их в список тех, кому положены выплаты.

Последнее датировано 23 декабря 2019 года, но и с тех пор люди не получили деньги.

Как ранее писал altapress.ru, правительство края в конце 2019 года направило заявку в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на выделение средств на выплаты пострадавшим.

«Как только они поступят в край, без замедления будут направлены на счета пострадавших», — уверяю в министерстве соцзащиты края.

В марте 2018 года в 65 населенных пунктах Алтайского края от большой воды пострадало более 1 тыс. домов, в которых жили около 2,5 тыс. человек.