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Жизнь

Пострадавшие от паводка 2018 года на Алтае не дождались компенсаций

Жители Алтайского края, пострадавшие от паводка в 2018 году, до сих пор не получили положенных выплат за причиненный ущерб имуществу. Федеральные власти не перечислили средства, пишет Тайга.инфо.

Паводок на Алтае 2018. Вид сверху, март.
Паводок на Алтае 2018. Вид сверху, март.
altairegion22.ru

Пострадавшие рассчитывали на разовую выплату в размере 10 тыс. рублей и компенсацию частичной потери имущества первой необходимости — 50 тыс. рублей, которая предусмотрена постановлением правительства РФ.

В 2019 году жители Краснощековского района, наиболее пострадавшего от стихии, при поддержке прокуратуры подали не менее 50 новых исков о возмещении ущерба.

Сначала для компенсаций было недостаточно решений судов, вынесенных сразу после стихийного бедствия. В Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ заявили, что в резолютивной части судебного решения должна быть указана необходимость включения граждан в списки нуждающихся в оказании помощи, а также вид и размер указываемой помощи.

В итоге суду пришлось повторно выносить решения в пользу пострадавших и обязать администрацию района включить их в список тех, кому положены выплаты.

Последнее датировано 23 декабря 2019 года, но и с тех пор люди не получили деньги.

Как ранее писал altapress.ru, правительство края в конце 2019 года направило заявку в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на выделение средств на выплаты пострадавшим.

«Как только они поступят в край, без замедления будут направлены на счета пострадавших», — уверяю в министерстве соцзащиты края.

В марте 2018 года в 65 населенных пунктах Алтайского края от большой воды пострадало более 1 тыс. домов, в которых жили около 2,5 тыс. человек.

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