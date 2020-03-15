Пострадавшие от паводка 2018 года в Алтайском крае так и не получили выплаты

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко написал в Instagram, как регион готовится к предстоящему паводку-2020. В комментариях ему пожаловались пострадавшие от наводнения, которое было еще два года назад. Компенсации за испорченное имущество так и не пришли.

Виктор Томенко рассказал, как прошло заседание КЧС по весеннему половодью, про осмотр техники и комплексную тренировку с органами управления и силами единой подсистемы РСЧС Алтайского края.

«Начало весеннего половодья ожидается в третьей декаде марта. Поэтому работа вступила в самую активную фазу. Готовность к паводкоопасному периоду — это приоритетное направление в деятельности администраций муниципальных районов и городских округов Алтайского края», — заявил глава региона.

Как оказалось, в крае еще не решился вопрос с денежными выплатами за ущерб паводка 2018 года. Об этом написали в комментариях.

«Готовимся к новому паводку, это конечно хорошо. Но мы еще не отошли от 2018 года. Мы потеряли все имущество, мы доказали через суд, что нам положена мат. помощь, но до сих пор мы не получили от государства ничего! Нас только „завтраками“ кормят», — сообщила пользователь Instagram nadyabikowa01.

В министерстве соцзащиты края подтвердили, что деньги еще не поступили в регион.

«Правительством Алтайского края в конце 2019 года направлена заявка в Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на выделение денежных средств для предоставления единовременных денежных выплат пострадавшим от паводка 2018 года. Именно это ведомство занимается рассмотрением вопроса о выплатах. Денежные средства в соответствии с заявкой до настоящего момента в регион не поступили. Как только они поступят в край, без замедления будут направлены на счета пострадавших», — уверяют в ведомстве.

Ранее altapress.ru рассказывал, по какому сценарию может пойти паводок в 2020 году.