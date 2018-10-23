Пострадавшие в смертельном ДТП с BMW X6 в Барнауле остаются в крайне тяжелом состоянии

Двое мужчин, которые пострадали в резонансном ДТП с участием BMW X6 в Барнауле, по-прежнему лежат в больнице в крайне тяжелом состоянии, рассказали altapress.ru в региональном Минздраве.

Мужчины находятся в отделении реаниматологии и анестезиологии. Они подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, пострадавшие — водитель Renault Scenic и его пассажир.

Авария произошла 15 октября в 23:05 на пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic. В первом ехал водитель и пассажир, во втором — водитель и четыре пассажира, в том числе два ребенка.

В результате ДТП на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм уже больнице. Все погибшие в момент аварии были в Renault.

Александр Руденко, водитель BMW, полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием и оказать материальную помощь пострадавшим.

Мужчину заключили под стражу на 2 месяца до 15 декабря. Статья, по которой он обвиняется, предусматривает до 9 лет лишения свободы.