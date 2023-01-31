Пострадавших добровольцев спецоперации признают инвалидами

Пострадавших добровольцев СВО, официально заключивших контракт с Минобороны РФ, признают инвалидами. Об этом сообщает ТАСС .

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что речь идет о той категории, которая имеет официальный статус и находится в официальных отношениях с Министерством обороны.

По мнению Нилова, такие граждане так же могут получить увечья. В связи с этим им необходимо оформить инвалидность, так как им нужна индивидуальная программа реабилитации, предоставление протезов, специальных устройств.

Нилов заявил, что если юридические основания есть, то на них соответствующие правоотношения распространяться будут. В противном случае им откажут.

Ранее забайкальский губернатор подписал постановление о выплатах от 100 тыс. до 3 млн рублей жителям региона, которым удастся уничтожить или захватить танки Leopard и Abrams в зоне спецоперации.