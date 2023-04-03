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Жизнь

Потепление до +11 ожидается в Алтайском крае 3 апреля

Теплая погода постепенно возвращается в Алтайский край. Синоптики ожидают потепление до +11 градусов на западе региона. Об этом сообщили в краевом гидрометцентре.

Весна.
Весна.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночь в Алтайском крае будет весьма прохладной. Температура составит от −5…−10 градусов, местами до -15.

Днем же потеплеет до +1…+6 градусов. А вот в западных населенных пунктах ожидается до +11. Осадков не предвидится. На дорогах сохранится сильная гололедица.

Ветер юго-восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью ожидается до −8…−10 градусов. Днем значительно потеплеет — до +4…+6 градусов.

День пройдет без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.

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