Потепление до +11 ожидается в Алтайском крае 3 апреля

Погода в Алтайском крае
Ночь в Алтайском крае будет весьма прохладной. Температура составит от −5…−10 градусов, местами до -15.
Днем же потеплеет до +1…+6 градусов. А вот в западных населенных пунктах ожидается до +11. Осадков не предвидится. На дорогах сохранится сильная гололедица.
Ветер юго-восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле
В Барнауле ночью ожидается до −8…−10 градусов. Днем значительно потеплеет — до +4…+6 градусов.
День пройдет без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.