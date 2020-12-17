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Жизнь

Потепление нагрянет в Алтайский край, но вместе с сильным ветром

Потепление вплоть до -4 градусов ожидается в Алтайском крае в четверг, 17 декабря. Однако вместе с ростом температуры воздуха ожидается усиление ветра.

Барнаул после снегопада.
Барнаул после снегопада.
Анна Зайкова.

«Местами небольшой снег и метели. На дорогах местами гололедица. Температура −4…−9 градусов. Ветер юго-западный, 6−11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров», — говорится в прогнозе алтайского Гидрометцентра на 17 декабря.

В Барнауле в этот день будет преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха в краевой столице составит −6…−8 градусов. Ветер юго-западный, 6−11 метров в секунду.

Напомним, что на текущей неделе Алтайский край находится под влиянием северного циклона.

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