Потепление отменяется: в Алтайском крае объявили новое штормовое предупреждение

По краю сохранится аномально холодная погода ниже -35 градусов.
Спасатели напомнили о правилах, которых следует придерживаться во избежание пожара:
- не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы;
- не допускать перекала печи;
- не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;
- не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;
- использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истёк, он в любой момент может стать источником возгорания;
- не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.
Синоптики прогнозируют по Алтайскому краю температуру воздуха −20…−25 градусов, местами в предгорьях −12…−17 градусов. Ветер юго-западный, 2−7 метров в секунду местами порывы до 12 метров в секунду.
В Барнауле будет −20…−22 градуса. Ветер юго-западный, 2−7 метров в секунду.
Ранее алтайский гидрометцентр сообщал, что 9 января будет более теплая погода. Ожидалось, что дневная температура повысится до -10 градусов по краю и до -20 в Барнауле.