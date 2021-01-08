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8 января -27°C
Жизнь

Потепление отменяется: в Алтайском крае объявили новое штормовое предупреждение

Морозы пока что не собираются покидать Алтайский край. ГУ МЧС по Алтайскому краю на 9 января объявил штормовое предупреждение.

Зима. Дорога. Мороз. Лес.
Зима. Дорога. Мороз. Лес.
СС0

По краю сохранится аномально холодная погода ниже -35 градусов.

Спасатели напомнили о правилах, которых следует придерживаться во избежание пожара:

  • не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы;
  • не допускать перекала печи;
  • не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;
  • не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;
  • использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истёк, он в любой момент может стать источником возгорания;
  • не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.

Синоптики прогнозируют по Алтайскому краю температуру воздуха −20…−25 градусов, местами в предгорьях −12…−17 градусов. Ветер юго-западный, 2−7 метров в секунду местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле будет −20…−22 градуса. Ветер юго-западный, 2−7 метров в секунду.

Ранее алтайский гидрометцентр сообщал, что 9 января будет более теплая погода. Ожидалось, что дневная температура повысится до -10 градусов по краю и до -20 в Барнауле.

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