Потепление отменяется: в Алтайском крае объявили новое штормовое предупреждение

Морозы пока что не собираются покидать Алтайский край. ГУ МЧС по Алтайскому краю на 9 января объявил штормовое предупреждение.

По краю сохранится аномально холодная погода ниже -35 градусов.

Спасатели напомнили о правилах, которых следует придерживаться во избежание пожара:

не оставлять без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы;

не допускать перекала печи;

не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;

не перегружать электропроводку , включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;

включая одновременно несколько мощных бытовых приборов; использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией , если срок эксплуатации бытового прибора истёк , он в любой момент может стать источником возгорания;

если срок эксплуатации бытового прибора истёк он в любой момент может стать источником возгорания; не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.

Синоптики прогнозируют по Алтайскому краю температуру воздуха −20…−25 градусов, местами в предгорьях −12…−17 градусов. Ветер юго-западный, 2−7 метров в секунду местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле будет −20…−22 градуса. Ветер юго-западный, 2−7 метров в секунду.

Ранее алтайский гидрометцентр сообщал, что 9 января будет более теплая погода. Ожидалось, что дневная температура повысится до -10 градусов по краю и до -20 в Барнауле.