Потеряли время. Александр Терентьев добился справедливого расчета пенсии для телятницы с 30-летним стажем

Неужели я не заработала эту надбавку к пенсии? Такие вопросы от жителей Алтайского края поступают в Общественную приемную Александра Терентьева очень часто. И вдвойне несправедливо, что, как правило, пенсионеров обсчитывают. С трудовым стажем жительницы из с. Алтайское, Табунского района депутату Госдумы удалось разобраться — пенсия была рассчитана неверно.

Чтобы доказать право пенсионерки на надбавку к пенсии за сельский стаж и восстановить справедливость, Александру Терентьеву пришлось обращаться с депутатским запросом в Пенсионный фонд РФ. Самостоятельно женщине, всю жизнь честно отработавшей телятницей в местном совхозе, отстоять свои трудодни в Пенсионном фонде не удалось — специалисты уверяли, что нескольких месяцев стажа для надбавки не хватает. А также учитывали отпуск без содержания, в котором, по словам заявительницы, она никогда не была.

После депутатского запроса от Александра Терентьева, специалисты фонда взялись считать еще раз и выяснили, что в перерасчете фиксированной выплаты за работу в сельском хозяйстве отказано заявительнице необоснованно. «Период ухода за ребенком до полутора лет не был включен в стаж работы в сельском хозяйстве», — говорится в ответе ПФР. В результате устранения этой ошибки — повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости за работу в сельском хозяйстве установлено с 1 сентября 2019 года.

По словам заявительницы, ей сделали перерасчет с учетом недополученных ею за эти годы средств: «единоразово доначислили 50 тыс. рублей, одела внука и дочь», — рассказывает женщина. Теперь она получает пенсию с учетом заслуженной добросовестным трудом надбавки — около 19,5 тысяч в месяц. Пенсионерка выразила личную благодарность Александру Васильевичу за помощь в разрешении ее вопроса.