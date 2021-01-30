Поток на Потоке. Один из районов Барнаула вновь затопило водой

Фотографии размытой улицы выложило популярное сообщество Barnaul22. Здесь говорится, что коммунальная авария произошла на улице Чеглецова.
«Вода на проезжей части от проспекта Ленина до улицы 80 Гвардейской дивизии. Будьте аккуратнее там!», — сообщают очевидцы.
В конце декабря в Барнауле была целая серия крупных аварий. Сначала вода фонтаном забила из-под ларька на улице Солнечная поляна. На следующий день прорвало уже на Шукшина.
Как уточняли тогда в мэрии Барнаула, диаметр поврежденного водопровода был 300 мм. Вода хлынула на проезжую часть.