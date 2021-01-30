Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 января -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Поток на Потоке. Один из районов Барнаула вновь затопило водой

Пользователи соцсетей вновь сообщают о коммунальной аварии в барнаульском районе Поток.

Коммунальная авария.
Коммунальная авария.
пресс-служба администрации Барнаула

Фотографии размытой улицы выложило популярное сообщество Barnaul22. Здесь говорится, что коммунальная авария произошла на улице Чеглецова.

«Вода на проезжей части от проспекта Ленина до улицы 80 Гвардейской дивизии. Будьте аккуратнее там!», — сообщают очевидцы.

В конце декабря в Барнауле была целая серия крупных аварий. Сначала вода фонтаном забила из-под ларька на улице Солнечная поляна. На следующий день прорвало уже на Шукшина.

Как уточняли тогда в мэрии Барнаула, диаметр поврежденного водопровода был 300 мм. Вода хлынула на проезжую часть.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость