Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 марта -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

«Потому что нет»: бийчанам доходчиво объяснили отсутствие газа

Газовая проблема в алтайском наукограде набирает обороты. Без голубого топлива один за другим остаются многоквартирные дома, пишет «Бийский рабочий». Ресурсовики не могут сказать, когда все наладится.

Газ.
Газ.
СС0

Газ пропадает в квартирах неожиданно, многие даже не успевают запастись едой.

«У нас газ пропал 7 марта. Мы не ожидали, что так произойдет, поэтому даже не приготовили еды. Помимо газовой плиты у нас есть мультиварка и небольшая электрическая плитка, но все это очень неудобно!» — жалуется одна из жительниц города.

В «Алтайкрайгазсервис» заявили, что «газа в некоторых домах Бийска нет, потому что нет газовых поставок», а когда они будут, пока неизвестно.

В газовой службе 104 не могут даже предупредить, в каких домах в ближайшее время газ закончится, но просят не забывать о правилах безопасности.

О «газовом коллапсе» в Бийске стало известно 2 марта. Прокуратура начала проверку.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость