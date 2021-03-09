«Потому что нет»: бийчанам доходчиво объяснили отсутствие газа

Газовая проблема в алтайском наукограде набирает обороты. Без голубого топлива один за другим остаются многоквартирные дома, пишет « Бийский рабочий ». Ресурсовики не могут сказать, когда все наладится.

Газ пропадает в квартирах неожиданно, многие даже не успевают запастись едой.

«У нас газ пропал 7 марта. Мы не ожидали, что так произойдет, поэтому даже не приготовили еды. Помимо газовой плиты у нас есть мультиварка и небольшая электрическая плитка, но все это очень неудобно!» — жалуется одна из жительниц города.

В «Алтайкрайгазсервис» заявили, что «газа в некоторых домах Бийска нет, потому что нет газовых поставок», а когда они будут, пока неизвестно.

В газовой службе 104 не могут даже предупредить, в каких домах в ближайшее время газ закончится, но просят не забывать о правилах безопасности.

О «газовом коллапсе» в Бийске стало известно 2 марта. Прокуратура начала проверку.