В Бийске к снежному и мусорному коллапсам добавились трамвайный и газовый

Сразу две беды обрушились на жителей Бийска: в нескольких районах наукограда уже несколько дней нет газа, а во всем городе остановилось движение трамваев.

Бийчане жалуются, что газа нет в домах по ул. Васильева, Разина, Мерлина, в поселке Нефтебазы и в домах района вокзала.

Руководитель компании «Алтайкрайгазсервис» сложившуюся ситуацию назвал критической, пишет «Бийский рабочий». Все дело в подорожании топлива.

В справочной службе говорят, что газ появится только после того, как его привезут, но когда это случится не сообщают.

Прокуратура уже начала проверку по этому поводу.

«По окончании проверки при выявлении нарушений в отношении поставщика сжиженного газа будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — обещают в ведомстве.

Вторая беда — нерасчищенные трамвайные пути. За ночь Бийск замело так, что коммунальщики до сих пор не смогли очистить рельсы. В ночь также планово отключали электричество, поэтому спецтехника не смогла выехать на очистку.

По словам руководителя «Бийскгортранса» Сергея Елясова, если бы спецвагоны ходили всю ночь по путям, то этой бы ситуации не было.

Если бы напряжение и было, все равно возобновить движение не представлялось возможным, отметила начальник службы движения предприятия Марина Емельянова. В нескольких местах еще со вчерашнего дня стоят вагоны, которые нельзя объехать на спецтехнике.

Последняя масштабная остановка работы трамваев в Бийске была в 2013 году.

Ранее бийчане били тревогу из-за уборки снега на улицах и во дворах. Водители автобусов даже пытались бастовать.

Из-за заваленных снегом дорог к мусорным бакам не могут подъехать мусоровозы. Отходы копятся и привлекают бродячих собак, которые терроризируют местных жителей.