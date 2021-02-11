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Жизнь

В Бийске протест водителей автобусов из-за снежного коллапса закончилась штрафами

В алтайском наукограде водителям автобусов, которые временно останавливали движение в знак протеста из-за плохой уборки снега, выписали штрафы, сообщил «Банкфакс».

Бийчане жалуются на снежный коллапс.
Бийчане жалуются на снежный коллапс.
vk.com/avarcomdtp

Полицейские составили шесть административных протоколов. Четверых водителей наказали за «нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», так как их техника стояла на пешеходном переходе. Двое получили штрафы за «блокирование транспортных коммуникаций».

Один из водителей сообщил, что его собирались привлечь к ответственности за участие в несанкционированной протестной акции, но «политической» составляющей в действиях не нашли.

Он также отметил, что после «забастовки» городские службы стали куда более тщательно чистить улицы.

Ранее сообщениями о неудовлетворительной очистке улиц в ряде СМИ заинтересовались в краевой прокуратуре. Ведомство инициировало проверку работы органов местного самоуправления и подрядных организаций.

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