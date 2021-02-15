«Бабулька с внучкой может противостоять стае собак?»: на Алтае снова бьют тревогу из-за бродячих псов

Жители Бийска жалуются на своры собак, которые заполонили город. Ситуацию сравнивают со снежным коллапсом, когда дело сдвинулось с мертвой точки только после «забастовки» водителей автобусов.

Сообщение появилось в группе «Инцидент Бийск». Собак заметили в районе АБ.

«Что бабулька с внучкой (внучком) может противостоять стае собак? А девушка с коляской? Как вообще такое допускается?» — возмущается автор поста.

Ранее бийчане уже жаловались на бродячих псов, которых привлекают горы невывезенного мусора.

«Как трагедия случится, я думаю, быстро порядок наведут. Как с автобусами на „Кристалле“. Туда сразу и Студеникин (Александр Студеникин — глава Бийска, — Прим. ред.) приехал, и техника, и экипажи ГИБДД. В общем, ждем трагичного случая», — заключил местный житель.

Ранее барнаульцы пожаловались на стаю бродячих собак, которая гуляет на территории школы.