Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 февраля -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

«Бабулька с внучкой может противостоять стае собак?»: на Алтае снова бьют тревогу из-за бродячих псов

Жители Бийска жалуются на своры собак, которые заполонили город. Ситуацию сравнивают со снежным коллапсом, когда дело сдвинулось с мертвой точки только после «забастовки» водителей автобусов.

Стая собак в Бийске.
Стая собак в Бийске.
"Инцидент Бийск"

Сообщение появилось в группе «Инцидент Бийск». Собак заметили в районе АБ.

«Что бабулька с внучкой (внучком) может противостоять стае собак? А девушка с коляской? Как вообще такое допускается?» — возмущается автор поста.

Ранее бийчане уже жаловались на бродячих псов, которых привлекают горы невывезенного мусора.

«Как трагедия случится, я думаю, быстро порядок наведут. Как с автобусами на „Кристалле“. Туда сразу и Студеникин (Александр Студеникин — глава Бийска, — Прим. ред.) приехал, и техника, и экипажи ГИБДД. В общем, ждем трагичного случая», — заключил местный житель.

Ранее барнаульцы пожаловались на стаю бродячих собак, которая гуляет на территории школы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость