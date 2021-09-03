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Жизнь

Потрепанный алтайский контрактник избил военных полицейских в Южно-Сахалинске

Контрактник из Республики Алтай избил представителей военной полиции в Южно-Сахалинске, обративших внимание на неопрятный вид солдата, сообщают «Новости Горного Алтая».

Алтайский контрактник избил военных полицейских в Южно-Сахалинске.
Алтайский контрактник избил военных полицейских в Южно-Сахалинске.
кадр из видео.

Инцидент произошел утром 1 сентября — двое военных полицейских остановили на одном из перекрестков военнослужащего за «нарушение ношения военной формы одежды».

«Военнослужащий 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го Армейского корпуса, будучи несогласным с полученным замечанием, применил физическую силу в виде нанесения побоев руками и ногами по различным частям тела сотрудников военной полиции — сержанта и ефрейтора», — выяснило следствие.

Уголовное дело возбудили по факту «применения насилия в отношении представителя власти».


Внутреннее разбирательство после конфликта проводит врио командира 68-го армейского корпуса генерал-майор Валерий Шкильнюк.

Как отмечает издание, родственники контрактника в соцсетях утверждают, что полицейские сами спровоцировали — оскорбили и вывели на эмоции.

«Так называемые военные полицейские вели себя подло, покрикивали, что сейчас оформят как нападение при исполнении, всячески методично выводили парня из себя издевками и тычками в него. Парень хорошо физически подготовлен, правильно им сдачи дал», — заявили родственники.

Ранее в военной части под Воронежем нашли контрактника из Барнаула, который покинул расположение и месяц где-то скрывался.

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