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Коронавирус

Поцелуи, слезы и альпаки. В Барнауле студентов из Казахстана отправили на родину

Утром 27 апреля из Барнаула отправили несколько автобусов со студентами из Казахстана. Они возвращаются домой по требованию казахской стороны. Проводы получились трогательными: молодые люди обнимались и целовались на прощание, забыв про социальную дистанцию. Подробности — в фоторепортаже altapress.ru.

Студенты из Казахстана отправляются домой.
Студенты из Казахстана отправляются домой.
Анна Зайкова.

Студенты АлтГУ из Казахстана собрались у «свечки» рано утром. Всем выдали маски, но многие правилами безопасности пренебрегли и на прощание от души целовали и обнимали друг друга.

На нескольких автобусах, предоставленных университетом, в сопровождении полиции и представителей вуза их увезут домой в Казахстан через пункт пропуска Веселоярск. Если у кого-то возникнут проблемы с документами, то вуз заберет своих учащихся обратно в общежитие.

На родине студентов разместят в обсерваторе в Восточно-Казахстанской области и сделают тесты на коронавирус. После получения результатов отправят на обязательную самоизоляцию.

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