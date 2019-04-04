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4 апреля
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Жизнь

Повышение пенсионного возраста признали законным в Конституционном суде

Конституционный суд посчитал законным повышение пенсионного возраста, пишет Lenta. Это не противоречит основному закону страны.

Пожилая женщина, пенсия.
Пожилая женщина, пенсия.
СС0

«Законодатель вправе не только устанавливать, но и изменять условия пенсионного обеспечения, соблюдая при этом требования Конституции», — отмечается в тексте.

Власти могут повышать возраст выхода на пенсию, если этого требует социально-экономическая, демографическая и другие объективные причины.

В суде подчеркнули, что изменения в социально-экономической политике не должны рассматриваться как удар по принципу народовластия, так как госорганы обязаны принимать законы в интересах граждан, даже если большинству населения такие решения не нравятся.

При этом в основном законе не сказано, что подобные вопросы обязательно должны выноситься на референдум.

Повышение пенсионного возраста обжаловала в конституционном суде группа депутатов от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». По мнению заявителей, изменение пенсионной системы «ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости».

Парламентарии указывали, что правительство должно было обеспечить достойные пенсии не за счет повышения пенсионного возраста, а через введение прогрессивной шкалы налогообложения и сокращение доходов богачей.

Закон о пенсионной реформе был принят Госдумой в окончательном чтении в конце сентября 2018 года. Возраст выхода на пенсию будет поэтапно увеличен у женщин до 60 лет, у мужчин — до 65.

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