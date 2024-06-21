Полиция Лос-Анджелеса в рамках расследования смерти актера Мэттью Перри допрашивает неназванную знаменитость. У нее были изъяты компьютер и телефон. Об этом пишет Baza.

Следствие предполагает, что актер мог быть подвергнут насильственному введению смертельной дозы кетамина. В уголовном деле появилась подозреваемая, личность которой не раскрывается. Известно лишь, что она является известной личностью и ведет публичный образ жизни. С актером она познакомилась во время прохождения реабилитации от наркотической зависимости в одной клинике. По информации портала In Touch, между женщиной и Перри установились близкие дружеские отношения.

Полиция уже провела несколько допросов этой женщины, а также изъяла у нее телефон и ноутбук во время обыска. Женщина отрицает свою причастность к убийству, активно сотрудничает со следствием и уже наняла адвокатов.

За полторы недели до смерти Мэттью Перри проходил лечение с использованием инфузионной терапии кетамином. Это экспериментальный метод, который применяется при лечении зависимостей и депрессии. По мнению экспертов, препарат должен был полностью выйти из организма актера к моменту его смерти. Однако результаты вскрытия показали, что количество кетамина в организме Перри было очень высоким. При этом в доме актера следователи не обнаружили следов наркотиков.

Напомним, что Мэттью Перри ушел из жизни 29 октября 2023 года. Актер всю жизнь боролся с наркотической зависимостью: в своих мемуарах он рассказывал, что половину своей жизни провел в лечебных и реабилитационных центрах.

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