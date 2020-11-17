Появилось приложение, которое переводит кошачье мяуканье на человеческий язык

Бывший инженер Amazon Хавьер Санчес создал уникальное приложение MeowTalk, которое умеет (или пока учится) переводить кошачье мяуканье в человеческие слова. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на издание Bored Panda.

Санчес рассказал, что он обучил приложение распознавать мяуканье своего кота Миттенса и уже точно знает, когда животное просит выпустить его из комнаты, а когда — покормить.

Разработчик объяснил, что кошки могут выражать мяуканьем девять основных эмоций (например, просьбу покормить или жалобу на боль). Пользователи MeowTalk могут записывать мяуканье своей кошки, а приложение распознает и переведет его в одно из девяти общих кошачьих «намерений».

Санчес отмечает, что у каждой кошки есть свой «словарный запас», и приложение MeowTalk предназначено для перевода уникального звука каждой кошки.



Поясняется, что MeowTalk все еще находится в стадии разработки, а также не статичен: он учится и развивается с каждым переводом, который вы подтверждаете, точно так же, как мы добавляем новые слова в наши собственные банки памяти или программы обработки языка.

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