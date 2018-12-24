Появилось видео с предполагаемого места падения метеорита в Хабаровском крае

На YouTube появилось видео с места предполагаемого падения метеорита в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Об инциденте стало известно 24 декабря, когда частично обрушившаяся сопка перекрыла русло реки Бурея. Точная причина случившегося пока не установлена, но, по мнению местных властей, сопку снес метеорит.

Скриншот видео канала "Хабаровский край сегодня" на youtube.com

На кадрах видно разрушенную вершину сопки и грунт, который перекрыл реку Бурея. Русло реки засыпало камнями. Протяженность насыпи составила 40 метров.

Сразу после инцидента в реке резко снизился объем воды, которая поступает в водохранилище Бурейской ГЭС. Ближайшим к реке поселкам грозит затопление. Решается вопрос о введении режима ЧС.

В региональном управлении МЧС отметили, что местные сейсмостанции не зафиксировали каких-либо аномальных событий в данном районе. По мнению специалистов, снижение притока воды в водохранилище станции связано со сходом оползня.