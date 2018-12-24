Появилось видео с предполагаемого места падения метеорита в Хабаровском крае

На кадрах видно разрушенную вершину сопки и грунт, который перекрыл реку Бурея. Русло реки засыпало камнями. Протяженность насыпи составила 40 метров.
Сразу после инцидента в реке резко снизился объем воды, которая поступает в водохранилище Бурейской ГЭС. Ближайшим к реке поселкам грозит затопление. Решается вопрос о введении режима ЧС.
В региональном управлении МЧС отметили, что местные сейсмостанции не зафиксировали каких-либо аномальных событий в данном районе. По мнению специалистов, снижение притока воды в водохранилище станции связано со сходом оползня.