Появился новый руководитель у налоговой службы на Алтае

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин уже встретился с Илианной Упхановой.

Предыдущий руководитель ведомства Ольга Шмакова ушла на новое место, но на старую должность в Омск.

Кто такая Илианна Упханова

Упханова родилась в Улан-Удэ, там же получила специальность по экономике и управлению аграрным производством. Кроме того, у нее есть второй диплом Бурятского госуниверситета по специальности «юриспруденция».

Работать Упханова начала в 2003 году в межрайонной ИМНС России № 2 по Республике Бурятии. В июне 2011 года стала заместителем начальника межрайонной ИФНС № 2 по Бурятии.

В октябре 2013 года возглавила аналитический отдел бурятского УФНС, а в 2017 году получила должность замруководителя УФНС по Республике Бурятии.

Ранее стало известно, что рассылка налоговых уведомлений завершилась в Алтайском крае.