8 ноября
﻿
Жизнь

Появился новый руководитель у налоговой службы на Алтае

Новым руководителем УФНС по Республике Алтай стала Илианна Упханова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Илианна Упханова.
Илианна Упханова.
Пресс-служба администрации Республики Алтай.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин уже встретился с Илианной Упхановой.

Предыдущий руководитель ведомства Ольга Шмакова ушла на новое место, но на старую должность в Омск.

Кто такая Илианна Упханова

Упханова родилась в Улан-Удэ, там же получила специальность по экономике и управлению аграрным производством. Кроме того, у нее есть второй диплом Бурятского госуниверситета по специальности «юриспруденция».

Работать Упханова начала в 2003 году в межрайонной ИМНС России № 2 по Республике Бурятии. В июне 2011 года стала заместителем начальника межрайонной ИФНС № 2 по Бурятии.

В октябре 2013 года возглавила аналитический отдел бурятского УФНС, а в 2017 году получила должность замруководителя УФНС по Республике Бурятии.

Ранее стало известно, что рассылка налоговых уведомлений завершилась в Алтайском крае.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость