Появился рейтинг самых популярных мобильных приложений среди россиян

Эксперты выяснили, в каких приложениях россияне проводят больше всего времени. Среди лидеров — игры, YouTube, соцсети и «читалки», сообщает Forebs со ссылкой на исследование компании Mediascope.

Среди 100 самых популярных приложений больше всего времени россияне проводили в игре Gardenscapes — в среднем 46 минут в день. Это мобильная игра от компании Playrix, она совмещает в себе жанр головоломки и симулятора. Ежемесячная активная аудитория— 1,55 млн человек. На второй строчке также находится игра — Homescape. В ней пользователи в среднем проводят 41 минуту в день.

На третьем месте — «читалка» FBReader российского разработчика «Геометр Плюс». На это приложение пользователи тратят около 40 минут в день.

Среди пяти самых популярных приложений также YouTube — 35 минут в день и «ВКонтакте» — 34 минуты в день. В топ-10 также находятся Instagram, «Яндекс. Навигатор», TikTok, WhatsApp, и «Читай!».