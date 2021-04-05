«Поймите, кто сидит на вашей шее». Астрологический прогноз на 5−11 апреля

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля. Кому встречать вторую половинку, кому — новых коллег, а кому — страхи, мы разбирались с Андреем Асабаевым , барнаульским астропсихологом с двадцатилетним стажем.

Совет для всех знаков: с каждым новым днем относитесь к себе как можно бережнее. Нервное и психическое напряжение будут расти к концу недели, достигнув пика в выходные. Если вы решили поработать в субботу, то срочно откажитесь от этой затеи либо разделите обязанности с коллегой.

Овен

Для Овнов на этой неделе будет хорошо заняться духовной практикой. Помедитируйте и подумайте о вечном, тогда есть шанс прийти к душевному равновесию.

Телец

Для Тельцов самым лучшим решением будет приобщиться к прекрасному. Выберитесь в театр, на выставку или, в конце концов, сами что-нибудь сочините или нарисуйте. Энергия вдохновения — это именно то, что вам нужно на этой неделе.

Близнецы

Близнецам очень важно вспомнить о своих братьях и сестрах. Сделайте им сюрприз в виде какого-то подарка или своего приезда в гости. Если же вы с кем-то из них в ссоре, то сейчас самое лучшее время, чтобы восстановить отношения.

Друзья. Дружба. unsplash.com.

Рак

У Раков велик шанс встретить свою вторую половинку или завязать очень глубокие дружеские отношения. Не упустите возможность, будьте открыты, вежливы и добры ко всем, кто вас окружает.

Лев

Львов на этой неделе могут остановить только собственные страхи. Сила их будет велика. Постарайтесь быть смелыми и не отказывайтесь от намеченного. Все будет хорошо, помните, что у страха глаза велики.

Дева

Девам могут предложить повышение или даже переход на новое, более комфортное место работы. Однако это может потребовать от вас каких-то жертв и компромиссов. Решайтесь — и увидите, что все к лучшему.

Весы

Весам стоит прислушаться к своему здоровью. Постарайтесь воздержаться на этой неделе от алкоголя и курения. Больше гуляйте и общайтесь с друзьями. И самое главное — следите за своим настроением.

Улыбка. CCO.

Скорпион

Для Скорпионов наступило время обучения. Если вы откладывали какой-то курс, то лучшего момента не найти. Особенно это касается начала недели. Также хорошо заканчивать что-то начатое.

Стрелец

Стрельцам светит хорошее финансовое предложение. Не отвергайте ничего сгоряча, иначе можете упустить хорошую сделку. Но даже если предложение не устроит, оно подтолкнет вас к очень интересным и своевременным идеям.

Козерог

У вас есть риск потерять что-то. Если это произошло, расстаньтесь с этой вещью легко. Поймите, потеря освобождает ваше пространство для чего-то нового.

Водолей

Водолеям нужно наконец-то понять, кто сидит на их шее. Может быть, пора уже избавиться от нахлебников и паразитов и жить свободно? Конечно, это потребует от вас определенной смелости, но, поверьте, это стоит того.

Рыбалка. Водоем. Река. СС0

Рыбы

Рыбам лучше не пускаться в рискованные путешествия и поездки без особой причины. Постарайтесь придерживаться принципа «тише едешь — дальше будешь». Больше отдыхайте, читайте книги, смотрите кино, общайтесь со своими близкими и родными, и вы не заметите, как легко и приятно пролетит эта неделя.