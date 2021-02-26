А не спеть ли мне песню. Тигренок из Барнаульского зоопарка прославился на весь мир

18 февраля «Барнаульский зоопарк» опубликовал в Instagram видео с поющим тигренком Витасом. Полосатый певец стал знаменитым на весь мир — он появился в зарубежных новостях.

Представители Reuters, Associated Press, CNN и ряда европейских телеканалов попросили разрешение на публикацию ролика у руководства «Барнаульского зоопарка».

«Euronews отметили, что новость будет распространена в 70 странах мира», — рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.

«Талант» певца открылся у тигренка с самого детства. Он отползал в дальний угол вольера и пищал, чтобы мать Багира обратила на него внимание и бросила остальных тигрят.

«Это пение продолжается до сих пор: заберется на будку, обязательно смотрит на маму и воет, чтобы она его погладила. Такая хитрая любовь», — смеется Сергей Писарев.

Такое поведение зверя работникам зоопарка не кажется необычным. Тигрята по-разному привлекают внимание матери: бродят за ее хвостом, прыгают на шею. Витас выбрал другую тактику, чем и прославился.

Сейчас тигренку 10 месяцев. Когда Витас подрастет, у него появятся взрослые инстинкты и тогда он перестанет петь.

Сергей Писарев,

директор «Барнаульского зоопарка»:

Для любого зоопарка появление таких интересных особей — хорошая возможность рассказать о себе. Эта новость очень добрая и позитивная — таких сильно не хватает в СМИ. Очень здорово, что наш зоопарк может подарить миру несколько минут улыбки. Это наша миссия добра и хорошего настроения всему человечеству. Сколько позитива сейчас идет ко мне в соцсетях — люди восхищаются положительной энергетикой, которую мы дарим.

Общемировое внимание «Барнаульскому зоопарку» не в новинку. Ранее агентство Reuters публиковало видео о прилете краснокнижных пеликанов, сбившихся с пути, и о лебеде Жорке, который «жаловался» на них директору зоопарка, а также о тигрице Багире, родившей шестерых милых детенышей.