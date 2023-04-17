Поют крии, «йожатся» и стоят на гвоздях. Где в Барнауле можно заняться йогой

Алтайский центр йоги
ул. Пролетарская, 139.
Какие виды йоги практикуют:
- Аэройога
- Кундалини
- Йога критического растягивания
- Хатха-йога
- Тибетская йога
- Цигун
- Функциональная йога
Хатха-йога подойдет для новичков. В это направление входят дыхательные упражнения, статические и динамические асаны, медитация.
Другое направление — кундалини йога — развивает гибкость позвоночника, помогает контролировать свои мысли и быть в контакте с эмоциями.
Людям, которые хотят сбросить несколько лишних килограммов и расслабиться, подойдет аэройога (на гамаках). Цигун развивает подвижность суставов. Функциональная йога поможет восстановить тело после травм. Йога критического выравнивания скорректирует осанку, а тибетская йога поможет улучшить качество сна.
Йога — это сочетание духовных, психических и физических практик, направленных на управление состоянием тела.
Космос
ул. Пролетарская, 139.
Какие виды йоги практикуют:
- Йога в гамаке
- Хатха йога «Овсянка»
- Кундалини
- Хатха-йога
- Нидра
- Пранаямы
Хатха-йога по методу «Овсянка» отличается от классической тем, что разделена на циклы. Каждый из них направлен на глубокую проработку какой-либо части тела.
Нидра-йога подойдет тем, кто хочет расслабиться и погрузиться в управляемую медитацию.
Йога в гамаке сочетает в себе классические асаны и элементы пилатеса, воздушной гимнастики и акробатики. Практика помогает растянуть связки, избавиться от болей в шее, улучшить кровообращение.
Еще в «Космосе» есть нестандартные практики рисования мандал, СПА-процедуры и пранаямы (дыхательные упражнения).
Студия йоги Татьяны Плотниковой
ул. Чкалова, 60.
Какие виды йоги практикуют:
- Хатха-йога
- Кундалини
- Тибетская йога
- «Здоровая спина»
Нирвана
ул. Молодежная, 58.
Какие виды йоги практикуют:
- Аэройога
- Neйога
- Йога стретчинг
- Хатха-йога
Направление Neйога подходит для начинающих. Такая практика укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает гибкость и укрепляет мышечный корсет.
Также в «Нирване» есть йога для беременных — она помогает облегчить схватки и роды.
Olympia
ул. Антона Петрова, 223г/3.
Какие виды йоги практикуют:
- Крийя-йога
- Хатха-йога
Крийя-йога сочетает в себе последовательность дыхательных и физических упражнений, медитаций и диет. Подходит для любого возраста и телосложения.
На занятиях не только растягиваются, выполняя асаны, но и поют, стоят на гвоздях и делают дыхательные практики.
Помимо йоги здесь можно заняться стретчингом и пилатесом.
Энергия жизни
Павловский тракт, 287.
Какие виды йоги практикуют:
- Хатха
- Нидра
- Кундалини
- Power yoga
- Аэройога
- «Здоровая спина»
- Аштанга-йога
В этой студии помимо прочего можно научиться аштанга-йоге. Она основана на непрерывном дыхании и динамических упражнениях.
Цены на занятия йогой начинаются от 300−500 руб. за одно посещение. Абонементы начинаются от 1600−1800 руб. за четыре посещения.