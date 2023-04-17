17 апреля
﻿
Жизнь

Поют крии, «йожатся» и стоят на гвоздях. Где в Барнауле можно заняться йогой

«Йожиками» называют не только колючих зверей, но и любителей йоги. Altapress.ru нашел в Барнауле несколько студий, в которых можно растянуться и свернуться в невообразимую фигуру.

йога
йога
СС0

Алтайский центр йоги
ул. ​Пролетарская, 139.

Какие виды йоги практикуют:

  • Аэройога
  • Кундалини
  • Йога критического растягивания
  • Хатха-йога
  • Тибетская йога
  • Цигун
  • Функциональная йога

Хатха-йога подойдет для новичков. В это направление входят дыхательные упражнения, статические и динамические асаны, медитация.

Другое направление — кундалини йога — развивает гибкость позвоночника, помогает контролировать свои мысли и быть в контакте с эмоциями.

Людям, которые хотят сбросить несколько лишних килограммов и расслабиться, подойдет аэройога (на гамаках). Цигун развивает подвижность суставов. Функциональная йога поможет восстановить тело после травм. Йога критического выравнивания скорректирует осанку, а тибетская йога поможет улучшить качество сна.

Йога.
Йога.
vk.com/yoga_2d.barnaul
Йога.
Йога.
vk.com/yoga_2d.barnaul

Йога — это сочетание духовных, психических и физических практик, направленных на управление состоянием тела.

Космос
ул. Пролетарская, 139.

Какие виды йоги практикуют:

  • Йога в гамаке
  • Хатха йога «Овсянка»
  • Кундалини
  • Хатха-йога
  • Нидра
  • Пранаямы

Хатха-йога по методу «Овсянка» отличается от классической тем, что разделена на циклы. Каждый из них направлен на глубокую проработку какой-либо части тела.

Нидра-йога подойдет тем, кто хочет расслабиться и погрузиться в управляемую медитацию.

Йога в гамаке сочетает в себе классические асаны и элементы пилатеса, воздушной гимнастики и акробатики. Практика помогает растянуть связки, избавиться от болей в шее, улучшить кровообращение.

Еще в «Космосе» есть нестандартные практики рисования мандал, СПА-процедуры и пранаямы (дыхательные упражнения).

Йога.
Йога.
vk.com/cosmos_yoga
Йога.
Йога.
vk.com/cosmos_yoga

Студия йоги Татьяны Плотниковой
ул. Чкалова, 60.

Какие виды йоги практикуют:

  • Хатха-йога
  • Кундалини
  • Тибетская йога
  • «Здоровая спина»
Йога.
Йога.
vk.com/id428168164

Нирвана
ул. Молодежная, 58.

Какие виды йоги практикуют:

  • Аэройога
  • Neйога
  • Йога стретчинг
  • Хатха-йога

Направление Neйога подходит для начинающих. Такая практика укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает гибкость и укрепляет мышечный корсет.

Также в «Нирване» есть йога для беременных — она помогает облегчить схватки и роды.

Йога на природе
Йога на природе
СС0

Olympia
ул. Антона Петрова, 223г/3.

Какие виды йоги практикуют:

  • Крийя-йога
  • Хатха-йога

Крийя-йога сочетает в себе последовательность дыхательных и физических упражнений, медитаций и диет. Подходит для любого возраста и телосложения.

На занятиях не только растягиваются, выполняя асаны, но и поют, стоят на гвоздях и делают дыхательные практики.

Помимо йоги здесь можно заняться стретчингом и пилатесом.

Йога.
Йога.
vk.com/olimpia_brn
Йога.
Йога.
vk.com/olimpia_brn

Энергия жизни
Павловский тракт, 287.

Какие виды йоги практикуют:

  • Хатха
  • Нидра
  • Кундалини
  • Power yoga
  • Аэройога
  • «Здоровая спина»
  • Аштанга-йога

В этой студии помимо прочего можно научиться аштанга-йоге. Она основана на непрерывном дыхании и динамических упражнениях.

Йога.
Йога.
vk.com/yogaenergiyazhyzny
Йога.
Йога.
vk.com/yogaenergiyazhyzny

Цены на занятия йогой начинаются от 300−500 руб. за одно посещение. Абонементы начинаются от 1600−1800 руб. за четыре посещения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость