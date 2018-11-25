Как появился День матери и как поздравить маму в праздник

В 2018 году День матери в России приходится на 25 ноября. По этому случаю по всей стране устраивают различные акции. Например, более 10 тысяч сотрудников Росгвардии написали своим мамам письма, а футболисты «Локомотива» поздравили матерей прямо на матче. О том как возник праздник и как поздравить своих мам — в материале altapress.ru

День матери — международный праздник, но о единой дате, по всей видимости, не смогли договориться. В США, Эстонии, Дании, Италии, Германии, на Украине и во многих других странах матерей и беременных женщин поздравляют во второе воскресенье мая.

В Египте — 21 марта, в Армении — 7 апреля, а в Греции — 9 мая. В России с 1998 года это событие отмечают в последнее воскресенье ноября.

Истоки Дня матери

Версий, которые определяют историю возникновения праздника несколько. По самой ранней, этот праздник родился из древнегреческого культа матери. В то время на территории Греции и Рима почитали Богиню Кибелу, которую называли «Матерью Богов».

По другой версии, праздник зародился в XVII веке. Тогда по всей Великобритании мам поздравляли во второе воскресенье после Великого поста — в «Материнское воскресенье». Праздник отмечали вплоть до XIX века. В этот день работников, которые жили вдали от семьи, отпускали навестить своих матерей.

Поздравления для мам

В этот день миллионы матерей ждут теплых слов, объятий и улыбок. Некоторые взрослые дети преподносят своим родным очень оригинальные подарки. Так, например, футболисты «Локомотива» подготовили акцию к празднику, который состоится 25 ноября. Перед матчем с «Уралом» стартовый состав команды объявляли матери игроков, пишут в аккаунте команды в твиттере.

Акция специально для матерей военослужащих привлекла большое количество участников. По сообщению Тасс, более 10 тысяч росгвардейцев отправили своим мамам поздравительные письма. Свои поздравления они написали на специальных бланках с символикой праздника — незабудкой.

Стихи ко Дню Матери

Не обязательно придумывать что-то новое, чтобы порадовать своих родительниц. В любом возрасте маме будет приятно ощутить вашу заботу, услышать в подарок песню или стихотворение. Этот вариант подойдет и для тех, кто находится вдали от мамы. Позвоните или запишите трогательное видео.

«Простое слово»

На свете

Добрых слов

Живёт немало,

Но всех добрее

И нежней одно —

Из двух слогов

Простое слово «ма-ма»,

И нету слов,

Роднее, чем оно!

(И. Мазнин)

«Улыбка мамы»

Ничего милее нет

Маминой улыбки —

Словно вспыхнет солнца свет,

Мрак развеет зыбкий!



Словно хвостиком блеснет,

Золотая рыбка —

Радость сердцу принесет

Мамина улыбка!

(Т. Шорыгина)

«Мама — самый лучший друг» Мама — самый лучший друг

Обойди весь мир вокруг,

Только знай заранее:

Не найдешь теплее рук

И нежнее маминых.

Не найдешь на свете глаз

Ласковей и строже.

Мама каждому из нас

Всех людей дороже.

Сто путей, дорог вокруг

Обойди по свету:

Мама — самый лучший друг,

Лучше мамы — нету!

(П. Синявский)