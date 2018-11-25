Как появился День матери и как поздравить маму в праздник

День матери — международный праздник, но о единой дате, по всей видимости, не смогли договориться. В США, Эстонии, Дании, Италии, Германии, на Украине и во многих других странах матерей и беременных женщин поздравляют во второе воскресенье мая.
В Египте — 21 марта, в Армении — 7 апреля, а в Греции — 9 мая. В России с 1998 года это событие отмечают в последнее воскресенье ноября.
Истоки Дня матери
Версий, которые определяют историю возникновения праздника несколько. По самой ранней, этот праздник родился из древнегреческого культа матери. В то время на территории Греции и Рима почитали Богиню Кибелу, которую называли «Матерью Богов».
По другой версии, праздник зародился в XVII веке. Тогда по всей Великобритании мам поздравляли во второе воскресенье после Великого поста — в «Материнское воскресенье». Праздник отмечали вплоть до XIX века. В этот день работников, которые жили вдали от семьи, отпускали навестить своих матерей.
Поздравления для мам
В этот день миллионы матерей ждут теплых слов, объятий и улыбок. Некоторые взрослые дети преподносят своим родным очень оригинальные подарки. Так, например, футболисты «Локомотива» подготовили акцию к празднику, который состоится 25 ноября. Перед матчем с «Уралом» стартовый состав команды объявляли матери игроков, пишут в аккаунте команды в твиттере.
Акция специально для матерей военослужащих привлекла большое количество участников. По сообщению Тасс, более 10 тысяч росгвардейцев отправили своим мамам поздравительные письма. Свои поздравления они написали на специальных бланках с символикой праздника — незабудкой.
Стихи ко Дню Матери
Не обязательно придумывать что-то новое, чтобы порадовать своих родительниц. В любом возрасте маме будет приятно ощутить вашу заботу, услышать в подарок песню или стихотворение. Этот вариант подойдет и для тех, кто находится вдали от мамы. Позвоните или запишите трогательное видео.
На свете
Добрых слов
Живёт немало,
Но всех добрее
И нежней одно —
Из двух слогов
Простое слово «ма-ма»,
И нету слов,
Роднее, чем оно!
(И. Мазнин)
Ничего милее нет
Маминой улыбки —
Словно вспыхнет солнца свет,
Мрак развеет зыбкий!
Словно хвостиком блеснет,
Золотая рыбка —
Радость сердцу принесет
Мамина улыбка!
(Т. Шорыгина)
Мама — самый лучший друг
Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдешь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдешь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Сто путей, дорог вокруг
Обойди по свету:
Мама — самый лучший друг,
Лучше мамы — нету!
(П. Синявский)
Если мама рядом, полон мир чудес,
Ничего не надо, если мама здесь,
Я ее покрепче за руку возьму,
Не отдам я маму в мире никому.
Если мама рядом, солнцем мир залит,
Мне во всем поможет, все она простит,
Сказку мне расскажет, песенку споет,
Если мама рядом, все она поймет.
Я не буду плакать, если упаду,
Мама будет рядом, отведет беду,
Крепко поцелует и к груди прижмет,
Если мама рядом, сразу боль пройдет.
Если мама дома, поиграю с ней,
Все, конечно, делать с мамой веселей,
Ничего от мамы я не утаю,
Никогда играть с ней я не устаю.
Если мама рядом мне не страшен дождь,
Даже если с градом дождик, ну и что ж
Я не буду плакать больше никогда,
Если мама рядом, дождик не беда.
Если мама рядом — все тогда смогу,
Я от всех печалей маму берегу,
Под ее напевы засыпаю я.
Пусть во сне приснится мамочка моя.
(Т. Фролова)