Поздравления с 8 марта в прозе и стихах: красивые, короткие и прикольные

Так много ласки и тепла,

Загадок, нежности, терпения

Природа женщине дала.

И всё по праву, без сомнения!

Так будьте вы всегда красивы,

Глаза пускай горят огнём,

Здоровы, молоды, любимы.

С Международным женским днем!