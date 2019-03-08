Поздравления с 8 марта в прозе и стихах: красивые, короткие и прикольные

Красивые поздравления с 8 марта в стихах
Так много ласки и тепла,
Загадок, нежности, терпения
Природа женщине дала.
И всё по праву, без сомнения!
Так будьте вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнём,
Здоровы, молоды, любимы.
С Международным женским днем!
Весна идет, весне дорогу,
У ног ее растут цветы.
Прощай, февраль, седой и строгий!
Зовет нас праздник красоты.
Желаю в этот день прекрасный
Глазам от теплых слов сиять.
Любви, добра тебе и счастья,
Всего, о чем могла мечтать!
Пусть душу твою весна вдохновляет,
Пускай распускаются в сердце цветы.
Пусть сбудется всё, что душа пожелает,
Чтоб так улыбалась, как солнышко, ты!
Желаю тебе много светлого счастья
И добрых, приятных и ласковых слов.
Уходят пусть прочь беды все и ненастья,
Чтоб жизнь состояла из ярких цветов!
Прикольные поздравления с 8 марта в стихах
Что ни дама — то цветок,
Чайной розы лепесток,
А мужчина — тот садовник,
Будь шофер он иль полковник!
Пусть «цветы» благоухают,
Пусть их все оберегают,
Создают для них уют,
Восхваляют там и тут.
С 8 Марта вас, родные,
Наши дамы дорогие.
Будьте счастливы, любимы
И всегда неотразимы!
С 8 Марта поздравляю,
И от всей души желаю.
Сладким персиком остаться,
В курагу не превращаться.
В форме быть, не поправляться,
Всегда модно одеваться.
Во внимании не нуждаться,
И в мужчинах разбираться,
Целоваться, обниматься.
По пустякам не загоняться,
Своей жизнью наслаждаться,
И почаще улыбаться!
Пусть Женский день
Никогда не кончается,
Словно во сне
Все мечты исполняются.
Радость, цветы,
Много разных сюрпризов,
Кофе в постель,
Выполнение капризов.
Жить романтично,
Ни в чем не нуждаться,
В радостях жизни
Как в море купаться!
Короткие поздравления с 8 марта в стихах
Желаю в день 8 Марта
Самых прекрасных теплых слов,
Сюрпризов, радости, подарков
И ароматнейших цветов!
Тюльпанов запах, звон капели —
Всё будет так, как вы хотели.
Подарки, комплименты, радость,
Чтоб счастье чаще в дом стучалось!
Весеннего тепла и настроения,
От долгой зимней спячки пробуждения,
Любви, цветов, подарков, комплиментов
И ярких, положительных моментов!
Весна с охапками цветов
К вам постучится прямо в дом,
Неся здоровье и любовь!
С Международным женским днем!
Пожелания от сердца —
Теплотой весны согреться.
Быть веселой, улыбаться,
Жизнью только восхищаться!
Красивые поздравления с 8 марта в прозе
Международный женский день — прекрасный праздник и повод сказать теплые и душевные слова нашим женщинам. Поздравляем Вас, желаем, чтобы душа всегда пела, чтобы настроение было великолепным, а весна была в каждом Вашем движении. Любви, мира, благополучия, счастья, нежности и умиротворения!
С весенним праздником, наши самые прекрасные и милые! Весеннего настроения по жизни, массу положительных эмоций, оригинальных подарков и невероятных впечатлений! Пусть Вас окружают только тепло, забота и настоящая любовь!
Прелестные Дамы! Поздравляю Вас с международным женским днем! Хочется пожелать Вам солнечных дней, теплых улыбок, добрых поступков и искренних слов. Пусть птица счастья постучится в дом к каждой маме, бабушке, девочке, женщине, дочке и останется там насовсем.
Короткие поздравления с 8 марта в прозе
Солнечного дня, весеннего настроения, неизменной красоты, теплого ветра, исполнения мечтаний. С праздником 8 Марта!
Пусть каждый день будет как 8 Марта: комплименты, восторги, подарки, цветы и любовь. С праздником!
С Восьмым марта, милые! Цветов, любви и прекрасной весны вам!
С 8 Марта! Желаю много сил и вдохновения. Пускай весна добавит красок в жизнь!
С женским днем, 8 Марта! Желаю летать на крыльях счастья. Пускай любовь вдохновляет, а здоровье не подводит!